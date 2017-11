Accident Roquebrune-sur-Argens : le conducteur mineur placé en garde à vue

Le conducteur mineur du 4x4 accidenté samedi soir dernier a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Fréjus. Le pronostic vital des blessés n’est plus engagé, selon des informations France Bleu Provence.

Suite à l’accident dramatique de samedi soir, à Roquebrune-sur-Argens, le conducteur du 4x4 a été placé en garde à vue. C’est à la gendarmerie de Fréjus que le mineur doit être entendu.

Concernant les blessés, ils sont tous sortis du coma. Leur pronostic vital n’est plus engagé.

Ils se trouvaient dans le 4x4 empruntés aux parents pour une sortie nocturne. La sortie de piste a été fatale pour Mathis, 17 ans, que se trouvait dans le coffre du véhicule.

La marie prolonge la cellule de soutien psychologique

Le maire de Roquebrune a également décidé de prolonger la cellule de soutien psychologique ouverte dans la mairie de La Bouverie. Le hameau où sont installés la plupart des jeunes et leurs familles.

Une minute de silence au lycée du Muy

Une minute de silence sera respectée mardi, au Lycée du Val d'Argens du Muy où été scolarisés Mathis, l'adolescent de 17 ans décédé.

Des psychologues seront encore présents au lycée pour aider les camarades des 7 adolescents accidentés.

Les camarades de classe des adolescents sont forcément éprouvés. Le drame fait réfléchir de nombreux jeunes sur le comportement à adopter en soirée.

Oriane connait le jeune au volant du 4x4. ‘’ On se dit qu’il a du surement se faire entrainer. Ce n’est pas quelqu’un qui tente ce genre de chose d’habitude… Mais ça a viré au drame. D’un côté on se dit qu’ils sont bêtes et qu’ils n’ont pas réfléchis mais d’un autre ils ne pouvaient pas savoir ce qui aller se passer. Ils pensent que ça n’arrive qu’aux autres…’’, Eexplique Oriane.