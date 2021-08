Il fait vivre un cauchemar à une famille sur l'A10 en pleine nuit : un automobiliste condamné à Orléans

Un jeune homme comparaissait devant le tribunal d'Orléans pour des faits de violence, ce mardi 10 août. Fin juin, il s'est arrêté au milieu de l'autoroute A10 en direction d'Orléans en pleine nuit, avant de provoquer un accident et de s'en prendre aux victimes.

Il leur fait vivre un cauchemar en pleine nuit sur l'A10. Un jeune homme comparaissait devant le tribunal judiciaire d'Orléans, ce mardi 10 août. L'homme, placé en détention provisoire, était jugé en comparution immédiate pour mise en danger d'autrui, violence avec usage ou menace d'une arme et violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Il est à l'origine d'un accident de la route qui a blessé quatre personnes, dont une mineure, sur l'autoroute A10 en direction d'Orléans à hauteur d'Artenay dans la nuit du 20 au 21 juin.

Alcoolisé, il s'arrête sur l'autoroute en pleine nuit feux éteints

Au moment des faits, le prévenu, un homme âgé de 21 ans, rentre de soirée. Avant de prendre le volant, il a bu quelques verres de vodka et respiré du gaz hilarant. Vers trois heures du matin, il se dirige vers Orléans quand l'un de ses pneus crèvent. Le jeune homme s'arrête alors au beau milieu de l'autoroute A10, en pleine nuit, tous feux éteints. Une voiture avec une famille de quatre personnes à son bord arrive et tente de l'éviter. Mais elle percute le véhicule du prévenu et finit dans un fossé.

L'histoire ne s'arrête pas là. Le jeune homme sort ensuite de sa voiture et monte à l'intérieur de celle des victimes. Il frappe les deux jeunes filles et tente d'étrangler le père. Le prévenu finit par remonter à bord de son véhicule. Il fonce vers les victimes en les insultant avant de reprendre la route.

Un casier judiciaire déjà bien rempli

Il sera interpellé quelques heures plus tard. Les gendarmes l'ont découvert en train de dormir dans sa voiture, alors qu'il était encore alcoolisé, vers 6 heures du matin. Le père de famille s'est vu prescrire 21 jours d'incapacité totale de travail. "Un scénario surréaliste", selon la procureure, qui a requis 30 mois d'emprisonnement contre le jeune homme et l'interdiction d'approcher les victimes pendant 24 mois.

Au cours de l'audience, le prévenu s'est excusé à plusieurs reprises et a fait part de ses regrets. Il a expliqué qu'il était apeuré et cherchait simplement à se réfugier dans la voiture de la famille, qui l'aurait ensuite agressée. Le prévenu, qui compte une dizaine de condamnations à son actif, a également demandé à ne pas retourner en détention. Mais ses explications n'ont pas convaincu les juges. L'homme a été condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis. Il a également interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Le jeune homme a été placé en détention à la fin de sa comparution.