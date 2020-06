Accident spectaculaire sur la RD 86 à Rochemaure,

L' accident est très spectaculaire, mais heureusement sans trop de gravité s'est produit vers 9 heures et demi ce mardi matin entre Rochemaure et le Teil sur la départementale 86. Une fourgonnette s'est déportée pour une raison indéterminée sur la voie de gauche et a percuté de plein fouet le camion qui arrivait en face. Un terrible choc frontal, très impressionnant mais heureusement sans trop de gravité. Le conducteur de la fourgonnette n’est que légèrement blessé, il a été transporté à l’hôpital de Montélimar.