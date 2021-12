Accident sur l'A20 à Nespouls : le point sur l'enquête

L'enquête progresse un peu concernant l'accident sur l'A20 à hauteur de Nespouls, en Corrèze. Les quatre victimes sont identifiées par les enquêteurs, qui procèdent aussi à l'examen des véhicules et des corps calcinés.

Un dramatique accident s'est produit ce dimanche soir après le péage de Gignac en Corrèze en direction de Brive. Une voiture est entrée en collision avec une saleuse qui opérait sur l'autoroute. Le véhicule léger s'est encastré sous la saleuse et s'est embrasé. Quatre personnes sont décédées. Près de 24 heures après, on commence à y voir plus clair sur le déroulé de ce drame.

Les circonstances : le véhicule percute la saleuse

D'après les premières constatations, l'hypothèse de travail des enquêteurs se révèle la bonne. Le véhicule est bien entré en collision avec la saleuse. Ce camion sortait d'une bretelle pour rejoindre l'autoroute. C'est à ce moment-là que le véhicule léger a percuté le camion. Pour l'instant, on ne connaît pas la vitesse des deux véhicules. Seulement les conditions météo, exécrables. Beaucoup de brouillard a pu amenuiser la visibilité des conducteurs.

Les victimes sont identifiées

Quelques éléments manquent encore aux enquêteurs et au parquet ce lundi soir, mais les premiers éléments permettent de comprendre mieux qui sont les malheureuses quatre victimes de cet accident mortel. Le chauffeur de la saleuse était un Corrézien de 57 ans, salarié de la DIRCO (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest) qui gère une partie du réseau autoroutier sur l'A20. Les trois autres victimes, tous adultes, étaient originaires de la région parisienne et travaillaient tous dans le milieu médical (psychologue ou osthéopathe). Ils revenaient d'un séminaire qui avait lieu à Castelnaudary et rentraient chez eux à Paris lorsque le drame s'est produit.

Les autopsies se poursuivent et les véhicules sont examinés

L'enquête n'en est qu'à son début. Désormais, il faut étudier avec précision les véhicules, qui ont été placés sous scellés ce lundi. Il s'agit, pour les enquêteurs, de comprendre comment les deux véhicules ont pu s'embraser. Selon les premiers éléments, le réservoir d'essence du camion était percé. Pourquoi les deux véhicules ont pris feu ? L'expertise pourrait durer plusieurs jours voir semaines.

Quant à l'analyse des corps, les autopsies se poursuivent. Les corps des trois adultes dans la voiture sont en très mauvais état, calcinés, ce qui rend difficile l'opération. Des analyses toxicologiques vont se mener tant bien que mal, afin d'écarter ou d'ouvrir de nouvelles pistes. Elles devraient prendre fin ce mercredi soir.