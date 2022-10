Accident sur l'A31 à Champigneulles : 5 kilomètres de bouchons dans le sens Nancy-Metz

Plus de 5 kilomètres de ralentissement ce lundi soir sur l'autoroute A31 dans le sens Nancy-Metz. Vers 17h30, une moto et une voiture sont entrées en collision à hauteur de Champigneulles. On ne sait pas encore s'il y a des blessés mais les sapeurs-pompiers sont sur place.

ⓘ Publicité

Des ralentissements

A l'arrière, les voitures sont au ralenti, en pleine heure de pointe. L'intervention a lieu sur la voie de droite, et génère plus de 5 kilomètres de bouchons qui atteignent presque l'échangeur à hauteur des Baraques.