Accidents sur l'A33 près de Nancy : au moins 10 km de bouchons

Un trafic perturbé sur l'autoroute A33 à hauteur de Villers-Clairlieu dans le sens Paris-Strasbourg. A la mi-journée, on a enregistré 10 km de bouchons, prévient la préfecture, suite à deux accidents simultanés. Selon la CRS autoroutière, il y a eu une collision entre cinq voitures sur la voie de gauche, juste avant l'aire de Clairlieu vers 10H30. Selon les secours, pas de blessés mais beaucoup de casse. Et puis 500 mètres plus loin, deux poids lourds sont entrés en collision sur la voie de droite cette fois.

La préfecture appelle à la prudence et demande à chacun d'éviter le secteur.