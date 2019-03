Accident sur l'A39 dans le Jura: l'autoroute coupée dans le sens Lons le Saunier-Dole

La circulation est totalement coupée ce mardi matin sur l'autoroute A 39 dans le Jura entre Lons et l'échangeur de Bersaillin et celui de Choisey, dans le sens Lons le Saunier-Dole, suite à un accident impliquant un camion transportant des oranges.

4 km de bouchon sur l'A 39 entre Lons et Dole (photo d'illustration)

Villers-les-Bois, France

Un accident impliquant un camion transportant des oranges s'est produit ce mardi matin peu après 9h sur l'autoroute A 39 dans le Jura. L'autoroute est totalement coupée entre Lons le Saunier et Dole, plus précisément entre les échangeurs de Bersaillin et de Choisey, à hauteur de la commune de Villers les Bois. Un sur-accident entre deux voitures s'est produit à 500 m en amont du premier. L'accès à l'autoroute depuis Arlay ou Bersaillin dans ce sens de circulation est déconseillé, un bouchon de 6 km s'est formé. Les secours sont sur place, il n'y aurait pas de blessés.