Huit blessés légers dans un carambolage sur l'A7 au nord d'Orange

D'importants embouteillages se sont formés ce vendredi sur l'autoroute A7 au nord d'Orange (Vaucluse) à cause d'un carambolage impliquant six voitures. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée.

Orange, France

Prudence sur les routes si vous partez ou revenez de vacances. La circulation est encore très chargée ce vendredi 16 août : la journée est classée orange par Bison Futé et rouge sur l'arc méditerranéen. D'importants ralentissements ont eu lieu dans la matinée sur l'A7 au nord d'Orange à cause d'un carambolage impliquant six voitures. D'après les secours, huit personnes ont été blessées légèrement. L'accident s'est produit dans le sens Marseille-Lyon sur la voie de gauche. Elle a été coupée le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers, de 10h30 jusqu'à 13h15.