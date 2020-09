Accident sur l'A7 : une voiture traverse le terre-plein central et finit dans l'autre sens de circulation

Une collision entre un poids-lourd et une voiture s'est produit ce lundi après-midi sur l'autoroute A7 à la hauteur d'Albon entre Chanas et Tain-l'Hermitage. L'accident engendre de grosses perturbations dans les deux sens de circulation.

Un blessé grave et deux blessés légers. Le bilan de cet accident aurait pu être bien plus dramatique encore. Vers 15h40, un poids lourd et une voiture se percutent dans le sens Nord-Sud, la direction de Marseille. Sous le choc, l'avant du camion défonce les glissières de sécurité sur le côté de l'autoroute. Et surtout, la voiture est projetée à travers le terre-plein central. Elle s'immobilise dans l'autre sens de circulation, la direction de Lyon, sur les voies du milieu et de droite. Par chance, il n'y a pas eu de suraccident.

L'accident a provoqué de gros bouchons dans les deux sens de circulation. La sortie reste conseillée pour les voitures et l'entrée déconseillée pour tous les véhicules à Tain-l'Hermitage.