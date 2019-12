Une enquête est ouverte après l'accident du 24 decembre sur l' A75 entre Béziers et Clermont-l'Hérault. Un des conducteurs était fortement alcoolisé, le second a disparu.

Accident sur l' A75 : un des conducteurs avait plus de 3 grammes d'alcool dans le sang

Aspiran, France

Les gendarmes de l'escadron routier de l'Hérault n'en sont qu'au début de leur enquête pour déterminer les circonstances de l'accident sur l'A75 le soir du réveillon de Noêl . Une violente collision entre deux voitures entre Béziers et Clermont-l'Hérault au niveau d'Aspiran vers 20 heures a fait deux blessés graves , un enfant et sa mère qui elle a du être évacuée par hélicoptère aux urgences du CHU de Montpellier.

La voiture percutée était arrêtée sur une voie de circulation de l' autoroute

Les premières constatations des gendarmes ont permis d'établir que le véhicule qui a été percuté ,une opel corsa était arrêtée sur la voie de droite de l' A75 tous feux éteints , alors qu'il faisait nuit . Ce qui explique que le conducteur de l'autre voiture ne l'ait pas vu ou en tout cas trop tard pour éviter le choc .

Un choc très violent : l'arriere de l'opel corsa a littéralement explosé, à bord quatre membres d'une même famille , les parents âgés d'une 40 aine d'années et deux enfants de 10 et 11 ans . C'est la mère, passagère avant qui a été la plus sérieusement blessée .

Le père de famille avait plus de 3 grammes d'alcool dans le sang

Le père de famille qui était au volant était très fortement alcoolisé , 3,24 grammes d'alcool par litre de sang ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'est arrêté au milieu d'une voie de circulation. Blessé dans la collision, il a été transporté à l’hôpital de Béziers.

L'autre conducteur a disparu

Les gendarmes ont un autre élément d'enquête à éclaircir : qui conduisait l'autre véhicule ? Ils étaient trois à bord , âgés d'une trentaine d'années , sauf que le conducteur a profité de l'intervention des secours pour s’éclipser , ce qui là encore peut laisser penser qu 'il avait quelque chose à cacher .