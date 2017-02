Accident sur l'A83, trafic perturbé sur l'axe Niort-Nantes au niveau de Fontenay-le-Comte

Un accident a fait 5 blessés dont un grave ce 10 février 2017 vers 7h30 sur l'A83, au niveau de Fontenay-le-Comte. La circulation reste perturbée à la mi-journée entre Niort et Nantes. Déviations et sorties obligatoires.

Attention si vous empruntez l'axe Niort-Nantes ce 10 février 2017. La circulation est coupée dans les 2 sens entre les sorties 7 et 7.1 de l'Autroute A83. Et ce, suite à un accident impliquant un poids-lourd et 6 voitures. un accident qui a provoqué 4 km de bouchons en direction de Nantes et 1 km en direction de Niort, selon France Bleu Loire Océan.

Un blessé grave

L'accident s'est produit vers 7h et demi ce matin, au niveau de Fontenay-le-comte. Le camion, qui transportait des ballots de papier s'est déporté au centre, a traversé le terre-plein central sans percuter heureusement les voitures arrivant en sens inverse. mais les automobilistes qui roulaient derrière le PL en revanche, n'ont pas pu éviter les balles de papier éparpillées sur la chaussée : Une personne est grièvement blessée, et 4 autres plus légèrement touchées.

Des déviations sont en place

En direction de Nantes : Sortie obligatoire et entrée interdite à Fontenay-le-Comte. Dans l'autre sens, sortie obligatoire et entrée interdite à Ste Hermine.

Début des vacances en zone B

Prudence donc aux abords de ces secteurs de l'A83. D'autant plus que c'est le début des vacances scolaires en zone B, et donc en Pays de la Loire. Il risque d'y avoir beaucoup de monde sur les routes.

A l'heure qu'il est, les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de la région. Quant aux équipes de Vinci Autoroutes, elles sont en train de ramasser les bobines de papier éparpillées sur la chaussée. Il faudra du temps également pour relever le poids-lourd renversé.