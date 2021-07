Un accident s'est produit ce dimanche après-midi sur l'A89 à hauteur des Peschadoires (Puy-de-Dôme), dans le sens Bordeaux-Lyon. Il a fait un blessé grave et cinq légers. Il a aussi provoqué plusieurs kilomètres de bouchons toute l'après-midi.

Accident sur l'A89 : six blessés dont un grave et des bouchons ce dimanche

L'accident en cascade s'est produit vers 14h30 sur l'A89 au niveau des Peschadoires dans le Puy-de-Dôme. Quatre véhicules sont impliqués. Ils se sont percutés. Dix personnes au total sont impliquées. Six des passagers ont été blessés, un gravement. Le blessé grave et certains de ceux touchés plus légérement ont été évacués vers le CHU de Clermont-Ferrand. D'autres moins sévéremment blessés vers le CH de Thiers.

Des bouchons pendant plusieurs heures

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus, ainsi que l'hélicoptère Dragon 63. Pendant une bonne partie de l'après-midi, la circulation n'a pu se faire que sur une seule voie, celle de gauche. Entrainant plusieurs kilomètres de bouchons pendant près de trois heures.