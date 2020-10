Accident sur l'autoroute A 10 à Artenay : dix blessés légers

Une collision entre deux voitures et un utilitaire s'est produite ce vendredi matin à 10h45 sur l'autoroute A10, au niveau d'Artenay, dans le sens Orléans-Paris. Plus de trente pompiers sont mobilisés, et il y a dix blessés selon un bilan provisoire, "sans caractère de gravité" selon les pompiers.