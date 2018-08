Le choc a été violent entre l'utilitaire et le véhicule du patrouilleur, mercredi matin entre Loriol et Valence.

Loriol-sur-Drôme, France

Plus d'un accident par semaine, depuis le début de l'année 2018. Plus que jamais, les hommes en jaune de Vinci Autoroutes sont victimes de la fatigue des automobilistes, mais aussi de leur inattention. Ce mercredi matin, un patrouilleur était en protection sur la voie de droite de l'autoroute A7, sens Sud-Nord, à hauteur de Loriol. Un camion avait perdu une partie de son chargement, des gravats jonchaient la chaussée.

Le patrouilleur indemne

Le patrouilleur s'est mis en position, avec flèche apparente et panneau lumineux. Insuffisant toutefois pour éviter le choc : à 8h15, un utilitaire est venu percuter son véhicule de plein fouet, par l'arrière.

#A7, entre Loriol et Valence : un fourgon @VINCIAutoroutes a été percuté ce matin.

Un de plus.

C'est le 33e heurt sur le réseau depuis le 1er janvier 2018.

Notre #HommeEnJaune n’est heureusement pas blessé.#NApprochezPasDeMonHommeEnJaune#NApprochezPasDeMaFemmeEnJaunepic.twitter.com/3TzVCE6qbv — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) August 1, 2018

Fort heureusement, l'homme en jaune de Vinci était hors de son véhicule. Il est indemne. Le chauffeur de l'utilitaire est lui légèrement blessé selon les premières constatations. On ignore encore si la fatigue est en cause, s'il s'agit d'un malaise, ou d'une faute d'inattention.

Un accident par semaine pour les hommes en jaune

C'est en tout cas le 33e heurt de l'année pour les patrouilleurs, uniquement sur le réseau Vinci Autoroutes. Soit plus d'un par semaine. Beaucoup trop pour Vinci et les autorités. Tous appellent à la plus grande vigilance au volant, et rappellent les consignes de sécurité : du repos régulier lors des longs trajets, ni alcool ni drogue, et le respect des panneaux le long des routes.