Accident mortel sur l'UTMB : "le Passeur de Pralognan est un mur vertical, on connaît les risques"

Le Passeur de Pralognan est situé à plus de 2.500 mètres d'altitude.

Un coureur de 35 ans de nationalité tchèque, qui participait à la TDS - une course de trail de 145 km entre Courmayeur en Italie et Chamonix en Haute-Savoie - a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi peu avant 1h du matin. Il s'agit du premier accident mortel sur une course de l'UTMB depuis la création de l'événement sportif il y a 18 ans (en 2003).

Le coureur a chuté de nuit, sur près de 80 mètres, sur un chemin escarpé, réputé très difficile : le Passeur de Pralognan, situé à plus de 2.500 mètres d'altitude.

Des pierres dressées en lames de couteau

"La face ouest, celle qui redescend sur le Cormet de Roselend, quand on est en haut de passage pour redescendre, c'est un mur vertical", explique Pierre Marot photographe nature à Bourg-Saint-Maurice. "A chaque fois que je vais sur ce secteur-là, je suis toujours impressionné par le terrain, très pentu".

Le coureur tchèque a chuté dans une zone de course pourtant très sécurisée. "Il y a des gens qui sont là pour veiller sur nous, qui installent des cordes fixes dans la redescente, qui nous mettent en garde, qui nous disent d'aller doucement", insiste Jean-Philippe Lefief journaliste, spécialiste du trail. Il a déjà couru l'UTMB à dix reprises.

C'est un miracle que ce genre de drame ne soit pas arrivé plus tôt

"Tous les traileurs en sont conscients, il y a des passages difficiles, qu'on aborde parfois dans des états d'épuisement assez avancés, voire de lucidité un peu entamée, et je pense que c'est presque un miracle que ce genre de drame ne se soit pas produit plus tôt".

"Le terrain est éclairé, il y a des mains courantes et des guides sur place", répète Catherine Polletti, la présidente du groupe UTMB. Elle rappelle que la sécurité était parfaitement assurée, et ne peut que déplorer ce dramatique accident.

"Cela fait 11 ans que la TDS est prévue par le Passeur de Pralognan, c'est la première année qu'il y a un problème aussi grave (...), malheureusement, même sur des chemins ou sur des routes qui sont très bien ordonnés, on peut avoir des accidents".

Le coureur a-t-il voulu accélérer légèrement pour gagner du temps sur le chrono ? A-t-il rencontré un problème physique ? Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès.

Des centaines de traileurs font demi-tour

Conséquence de cet accident : sur les 1.500 traileurs engagés sur la course TDS, près de 1.200 (qui n'avaient pas encore franchi le Passeur de Pralognan) ont dû faire demi-tour dans la nuit et redescendre vers Bourg-Saint-Maurice. Certains ont patienté plusieurs heures avec les couvertures de survie.

La TDS, deuxième plus longue épreuve organisée par l'UTMB (145 km pour 9.100 mètres de dénivelé) a été remportée mercredi en 18h49 par le Norvégien Erik-Sebastian Krogvig chez les hommes, et par la Française Manon Bohard en 23h11 chez les femmes.

Malgré cette édition endeuillée, la course la plus longue de l'UTMB, la célèbre course d'endurance extrême de 171 km, partira comme prévu vendredi prochain (le 27 août).

Le Passeur de Pralognan est connu pour être un secteur escarpé et dangereux. © Radio France - Bleuette Dupin

