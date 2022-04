Accident sur la RN175 : circulation coupée dans les deux sens près de Pontorson

L'accident est survenu peu avant 14 h ce samedi 9 avril sur la RN175. Une voiture et un véhicule de neuf places se sont percutés. Les sapeurs-pompiers font état de cinq blessés dans un état léger. Deux hommes de 55 et 36 ans, une femme de 33 ans et deux enfants de 3 ans ont été transportés au centre hospitalier d'Avranches.

La circulation a dû être coupée dans les deux sens au niveau de l'échangeur Saint-Georges-de-Gréhaigne / La Lande, près de Pontorson. Une déviation est mise en place.