Accident sur la rocade de Bordeaux : un piéton transporté au CHU Pellegrin en urgence absolue

Un homme de 53 ans se trouvait, à pieds, sur la rocade de Bordeaux ce matin. Peu avant 7 heures du matin, au niveau de Mérignac, il a été gravement blessé dans un accident impliquant deux voitures. Le piéton et l'un des conducteurs ont été transportés au CHU Pellegrin.

Un homme à pieds sur la rocade

On ne connait pas encore les circonstances exactes de l'accident, l'hypothèse la plus probable pour l'heure serait que ce piéton ait voulu traverser l'A630, selon la CRS Autoroute, et que les voitures n'aient pas pu éviter la collision. Les prélèvements sanguins pour l'alcoolémie et les stupéfiants sont en cours.

Deux personnes transportées au CHU

Le piéton a été transporté au CHU de Pellegrin, il est en urgence absolue. Le conducteur de l'un des deux véhicules, un homme de 67 ans, est lui en urgence relative. L'autre véhicule était conduit par un homme de 22 ans, qui n'a pas été emmené à l'hôpital.