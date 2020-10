Accident sur la rocade de Dijon : les deux victimes ont été identifiées

Les deux personnes qui ont trouvé la mort sur la rocade de Dijon dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre, ont été identifiées. Il s'agit de deux jeunes dijonnais de 26 et 31 ans. Leur véhicule avait terminé sa course contre un engin de chantier.

Près d'une semaine après le terrible accident survenu de nuit sur la rocade de Dijon, la police vient d'identifier les deux victimes. Il s'agit de deux Dijonnais âgés de 26 et 31 ans.

Ils circulaient à bord d'une camionnette blanche qui, pour une raison qui reste encore à déterminer, avait forcé un barrage de chantier alors que des travaux nocturnes étaient en cours sur la rocade.

Leur camionnette était en règle, et n'était donc pas un véhicule volé. Il roulait à vive allure mais sa course s'est terminée tragiquement contre un engin de chantier à hauteur du pont de Mirande. Dans le choc, la camionnette s'est enflammée et les deux jeunes hommes ont péri dans les flammes. Deux ouvriers avaient aussi été gravement blessés dans l'accident. L'un d'eux est toujours hospitalisé dans un état très grave, l'autre a pu sortir du CHU de Dijon dès le samedi matin.

La police de Dijon maintient ce mercredi soir son appel à témoin afin de faire toute la lumière sur les circonstances précises de ce dramatique accident.

Toute personne qui peut apporter un témoignage est priée de contacter le commissariat de Dijon au 03 80 44 55 70 de 8 à 18 heures, ou le 03 80 44 56 16 en dehors de ces horaires.