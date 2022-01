Accident sur la tangentielle d'Orléans : les deux jeunes grièvement blessés étaient recherchés par la police

Après la sortie de route survenue sur la tangentielle mardi, près d'Orléans, on apprend que les deux jeunes grièvement blessés étaient recherchés par la police et qu'ils avaient croisé une voiture de la BAC quelques instants avant l'accident. "Il n'y a pas eu de course poursuite", affirme la police.