Accident sur le contournement de Fougères : une femme et deux enfants blessés

Lécousse, France

Un accident grave s'est produit vers 2h45 dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 décembre à Lécousse, à proximité de Fougères (Ille-et-Vilaine). La collision a eu lieu sur la RN12 entre un poids lourd transportant des animaux et une voiture près du rond-point de Villeneuve. Une femme de 32 ans aurait été grièvement blessée. Elle a été désincarcérée et transportée à l'hôpital Pontchaillou de Rennes. Deux enfants de sept et dix ans présents dans le véhicule auraient aussi été blessés.