Accident sur un passage à niveau à Gien : le conducteur de la voiture n'aurait pas respecté la signalisation

Les premiers témoignages recueillis sur les lieux de l'accident vont tous dans le même sens : la renault Twingo rouge de la victime se serait avancée sur les voies ferrés alors que le signal d'alerte du passage à niveau avait déjà retenti et que les barrières commencaient à s'abaisser. Le conducteur du train n'a pas eu le temps de freiner et le choc a été violent. La voiture a d'ailleurs été trainée sur plusieurs mètres. Le jeune automobiliste est mort d'un arrêt cardio-respiratoire et il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour désincarcérer le corps.

ⓘ Publicité

Une enquête confiée à la brigade de recherches de Gien

Maintenant, les investigations des gendarmes ne sont pas terminées pour autant : le conducteur du train doit être entendu, il y aura également des analyses sur la vitesse du train et une autopsie du corps a été ordonné. En août dernier, sur un autre passage à niveau de Gien, à quelques mètres seulement, une jeune femme âgée elle aussi de 19 ans, avait été tuée dans les mêmes circonstances. Selon la SNCF, 98% des accidents sur des passages à niveau sont dûs aujourd'hui à des comportements "inadaptés voire inconscients".

Le passage à niveau route de la bussière à Gien - @google

Le train, qui est entré en collision avec la voiture, transportait 215 passagers. Ces voyageurs ont dû attendre plus de 4 heures avant de pouvoir quitter leurs sièges et être évacués vers le gymnase du collège Bildstein, situé juste à côté.