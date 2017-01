Accident TGV d'Eckwersheim : les investigations se poursuivent en direction de la SNCF

Les familles des victimes de l'accident de TGV survenu le 14 novembre 2015 à Eckwersheim, ont rencontré jeudi pour la première fois les deux juges d'instruction chargés du dossier à Paris. L'investigation va maintenant se tourner vers la SNCF et Systra, la filiale chargée des essais.

Pour la première fois, les familles des victimes de l'accident du TGV d'Erckwersheim ont rencontré les juges d'instruction à Paris, ce jeudi. Le directeur de l'enquête, les gendarmes en charge de l'enquête et les experts présents pour échanger avec les familles, ont confirmé les causes de l'accident. Claude Lienhardt, l'avocat des familles des victimes : "On a la certitude que l'accident est dû à un excès de vitesse et à un freinage tardif."

Il y a une faute liée à l'organisation globale des essais. Ça implique sans doute la SNCF et l'autre société chargée des essais". - Claude Lienhardt, avocat des familles de victimes

Les investigations vont se poursuivre et devraient se diriger vers la SNCF. Claude Lienhardt, l'avocat des familles des victimes : "Derrière la faute des trois personnes présumées, il y a une faute liée à l'organisation globale des essais. Ça implique sans doute la SNCF et l'autre société qui travaillait avec la SNCF pour gérer les essais et peut-être la mise en examen d'autres personnes physiques ou morales."

Le rapport d'enquête définitif devrait être rendu à la fin mai.