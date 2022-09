"Mes filles n'ont plus de mère": condamné en Dordogne pour l'accident de la route qui a tué sa femme

"J'ai gâché ma vie, mes filles n'ont plus de mère, mes petits enfants n'ont plus de grand-mère". Ce mercredi après-midi, cet habitant de Cubjac de 54 ans est apparu dévasté, "désolé", face au tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne). Huit mois avant, sa compagne avec qui il vit depuis 34 ans, est morte dans un accident de la route. C'est lui qui était au volant, et il avait beaucoup bu. Cet employé municipal a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il ne peut plus passer le permis pendant quatre mois.

Sa compagne insistait pour rentrer

Avant l'accident, le couple avait passé la journée en famille pour une réunion de famille que tout le monde décrit comme joyeuse. À l'apéritif, puis à table, le prévenu, sa compagne et les autres convives boivent du vin et des digestifs. Le Périgourdin de 54 ans a bu, mais prend la route avec sa femme pour se rendre chez un autre convive de ce repas. À nouveau, de l'alcool est posé sur la table et le conducteur avale plusieurs Whisky-Coca.

À un moment de l'après-midi, le prévenu explique que sa compagne voulait absolument rentrer pour sortir le chien "elle insistait, elle insistait". Finalement, le couple reprend la route avec un cousin installé à l'arrière de la voiture pour rentrer chez eux.

Elle ouvre la portière et sort une jambe à 80 km/h

Selon le témoignage du prévenu et du troisième passager, le début du trajet se passe normalement, sans accroc. Tout dégénère rapidement, la passagère s'agace de nouveau de l'heure tardive à laquelle ils ont pris la route. L'agacement se transforme en dispute alors que la voiture est lancée à au moins 80km/h selon l'enquête.

Ils se sont rencontrés à 19 ans, il était pompier et elle venait d'avoir un accident de la route

La passagère dit qu'elle veut sortir de la voiture puis détache sa ceinture de sécurité, "elle ouvre la portière, et elle sort une jambe !" raconte le prévenu, "je panique, je lui saute dessus pour la rattraper et je perds le contrôle du véhicule". Sans le faire exprès, le conducteur accélère et la voiture fait plusieurs tonneaux après avoir mordu le bord de la route.

"On était de plus en plus amoureux" Le prévenu à l'audience

Après l'accident, le conducteur a réussi à sortir de sa voiture "j'ai tué ma femme, j'ai tué ma femme" crie-t-il aux voisins venus porter secours sur cette départementale 69 à Sarliac (Dordogne). Depuis ce drame, les liens ne se sont pas distendus avec ses filles d'une trentaine d'année, ni avec sa belle famille. Il dit regretter d'avoir pris la route dans cet état.

Même si des disputes se produisaient parfois "on était de plus en plus amoureux et on avait des projets" raconte ce père de famille, il ajoute qu'il aurait préféré partir à la place de sa femme. Lors de ses réquisitions, Stéphane Renard, le procureur, cite Jacques Brel : "Celui des deux qui reste se retrouve en enfer". Le couple s'est rencontré il y a 34 ans en région parisienne. Lui était sapeur-pompier de Paris, il lui a porté secours alors qu'elle est victime d'un accident de la route