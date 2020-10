Accident : un véhicule se retrouve sur le toit après un aquaplaning en Dordogne

Un accident grave hier soir au niveau de Fraisse dans le Beregracois. Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule à cause d'un aquaplaning. Elle a fini sa course en contre bas, le véhicule sur le toit, et à contre-sens.

Désincarcérée par les pompiers

La victime a dû être désincarcérée par les pompiers. Elle a été transportée à l’hôpital de Bergerac.