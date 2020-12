Accident, vol de voiture, braquage à la machette : la folle chevauchée d'un homme saoul près de Saint-Nazaire

Un homme comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, pour répondre d'un enchaînement de délits et d'agressions dans la petite commune de Crossac, près de Pontchâteau. Mardi matin, même pas sept heures, l'homme est saoul, au volant de sa voiture. Il emboutit un premier véhicule, à l'entrée du bourg. N'arrivant pas à redémarrer, il abandonne sa voiture, en vole une autre à proximité, et reprend sa route.

Il braque le tabac avec une "machette"

Sauf qu'il y a un camion-poubelle devant lui, qui n'avance pas assez vite. Il fonce alors sur les deux éboueurs perchés sur les marche-pieds, et manque de les renverser. Il continue sa route jusqu'au tabac du village et s'arrête. Il rentre dans le commerce, sort une grande lame, une "faucille", ou une "machette", les témoignages divergent. L'homme demande la caisse et des cigarettes.

Puis il ressort, et il enchaîne en braquant la boulangerie juste à côté. La boulangère raconte : "J'ai la sonnette du magasin qui a sonné, je suis arrivée, il a demandé la caisse et m'a fait voir la faucille. J'ai hurlé, je suis parti dans le fournil dire à mon mari qu'il avait une machette et qu'il allait nous tuer". Le patron sort de son fournil, et raconte qu'il a eu un coup de sang.

Le boulanger et son apprenti le mettent en fuite

Il fonce sur l'agresseur, qui prend peur et détale dans la rue à pied, le boulanger à sa poursuite, suivi par l'apprenti de 19 ans. En chemin, il perd sa machette, et une partie de son butin. Les chiens de la gendarmerie n'ont pas tardé à le retrouver, et à le place en garde à vue. Les gendarmes constatent aussi qu'il est l'auteur de plusieurs agressions et accidents avec délit de fuite, qui datent des 12 et 14 décembre.