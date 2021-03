Accidentée en pleine nuit avec son bébé, elle recherche le bon samaritain qui l'a aidée

Une mère de famille sarthoise lance l'appel sur France Bleu Maine pour retrouver le bon samaritain qui l'a aidée avec son bébé après un accident dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 mars 2021. Jenifer a percuté un sanglier à Neuville-sur-Sarthe alors qu'elle conduisait son fils de sept mois aux urgences pédiatriques de l'hôpital du Mans. Alors qu'elle attendait la dépanneuse et les pompiers, un automobiliste s'est arrêté et est resté avec la jeune femme et son enfant jusqu'à l'arrivée des secours pour la rassurer.

Une présence rassurante dans la nuit

Dans le choc avec le sanglier, la mère de famille et son enfant n'ont pas été blessés mais la voiture a été endommagée. Jenifer est parvenue à se garer près de l'arrêt de car de La Trugalle. Une fois sa famille et les gendarmes prévenus, elle s'est retrouvée seule à attendre jusqu'à ce que ce bon samaritain s'arrête.

La présence de cet automobiliste a beaucoup rassuré la jeune femme, dont le mari avait dû rester chez eux pour garder leur deuxième enfant : "On était en pleine nuit, dans une commune que je ne connais pas, il aurait pu m'arriver n'importe quoi", raconte-t-elle. "Ce monsieur revenait du travail, il aurait pu rentrer chez lui mais il a tenu à rester. Il a même pensé à laisser ses phares allumés et à respecter les gestes barrière puisqu'il a tout de suite mis son masque alors que moi j'étais tellement inquiète que je n'y avais pas pensé".

Appel à témoin

"Je l'ai remercié bien sûr, mais je voudrais le faire de manière plus posée", raconte Jenifer à France Bleu Maine. "Sur le moment, j'étais surtout préoccupée par mon bébé bien sûr et par les papiers pour la dépanneuse. Je me rappelle que je lui ai fait un signe de la main quand j'étais dans le camion des pompiers".

Le témoignage de Jenifer a été relayé ce vendredi matin par Le Maine Libre, qui publie son numéro de téléphone. En fin de matinée, la Sarthoise avait reçu deux appels : "Le premier c'était une personne qui a été touchée par l'histoire, et qui était contente de voir qu'il y a encore de la solidarité. L'autre, c'est quelqu'un qui pense connaître l'automobiliste et m'a dit qu'il travaillait dans un fast-food du Mans que je n'arrive pas encore à joindre. J'espère que c'est lui, et qu'avec mon mari et mes parents nous pourrons le remercier".