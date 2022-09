Accidents à Limoges : la police lance deux appels à témoins

La police de Limoges lance deux appels à témoins suite à des accidents de la circulation survenus les 2 et 7 septembre, l'un en zone sud de Limoges, l'autre rue d'Antony. En cas d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade accident du commissariat.

La police de Limoges lance deux appels à témoins pour des accidents survenus les 2 et 7 septembre.

La brigade accident et délits routiers du commissariat de Limoges lance deux appels à témoins, pour éclaircir les circonstances de deux accidents survenus en ce début du mois de septembre à Limoges. Le premier appel concerne des faits remontent au vendredi 2 septembre vers 14h, en zone sud de Limoges. Une personne blessée a été découverte sur la voie publique à l'angle de la rue Léonard Samie et de la rue de Solignac.

La police de Limoges cherche à déterminer les circonstances d'un accident survenu le 2 septembre à l'angle de la rue Léonard Samie et de la rue de Solignac. - © Police Nationale

Le second appel concerne une collision entre un scooter et un autre véhicule, mercredi 7 septembre à 15h45, à l'angle de le rue d'Antony et de la rue Cabacéres, à Limoges. Si vous étiez sur les lieux de ces accidents ou si vous disposez d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter le commissariat de Limoges au 05.55.14.31.38 ou 05.55.14.31.50.