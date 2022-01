Accidents de chasse en Dordogne : "des choses qui sont imprévisibles" estime le patron des chasseurs

La série est terrible pour les chasseurs du Périgord. En un peu plus d'un mois, trois accidents sérieux se sont produits lors de battues. Le plus grave - et le premier de la série, a eu lieu le 28 novembre à Campsegret, près de Bergerac, lorsqu'un chasseur de 70 ans a été abattu par un autre chasseur. Le 19 décembre, c'est la voiture d'une automobiliste qui a été touchée par une balle. Enfin, ce dimanche 9 janvier, un chasseur a reçu une balle dans la cuisse, à Bourdeilles. Dans ce dernier cas, "ce serait un ricochet, c'est à dire quelque chose qui est imprévisible, comme on peut en avoir dans toutes les accidents de la vie courante", défend Michel Amblard. Le président de la Fédération des chasseurs de la Dordogne était l'invité de France Bleu Périgord, ce mardi 11 janvier.

On ne peut pas accuser les chasseurs quand il y a quelque chose d'imprévisible comme un ricochet

"Apparemment, la personne n'est pas en danger", précise-t-il. Il explique aussi qu'un ricochet est à l'origine de l'accident du 19 décembre avec la voiture. "Malheureusement, ce sont des choses que l'on ne peut pas prévoir dans nos formations que nous avons fait pour la sécurité", juge-t-il. "On ne peut pas accuser les chasseurs quand il y a quelque chose d'imprévisible comme un ricochet. C'est comme un automobiliste qui a quelque chose qui surgit sur la route", argumente Michel Amblard.

En revanche, concernant l'accident mortel du mois de novembre, il reconnaît qu'il est "peut-être" dû à un "manquement aux règles de sécurité". "Les règles de sécurité, on va continuer à taper très dur là dessus", assure-t-il, reconnaissant que cette série noire, "ça fait beaucoup. Pour nous, ça fait beaucoup trop".

Des sanctions et des réflexions qui ne remettent pas en cause, selon lui, la nécessité ou la pertinence de la chasse, toujours plus remise en question par l'opinion publique. "À ce moment là, les accidents ne vont pas se produire à la chasse mais sur la route, avec tous les animaux le matin ou le soir", assure-t-il. Le patron des chasseurs de Dordogne défend son activité, assurant que "ce n'est pas la chasse qui a le plus de morts, si on la compare à d'autres activités de pleine nature ou même dans la vie courante". Selon l'office national de la biodiversité, la chasse a fait 80 accidents, dont sept mortels sur la saison 2020/2021.