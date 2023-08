Accidents de la route en Corse : Une tendance à la hausse... Quelles causes, quelles actions des autorités ?

Plusieurs dizaines d'accidents ont déjà eu lieu depuis le mois de janvier. L'an dernier, ce sont 37 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de l'île. C'est 2,5 fois plus que sur le continent. Une tendance à la hausse qui semble se confirmer cette année encore.

Le bilan s'est alourdi ce dimanche à Borgo

Le bilan s'est alourdi ce dimanche 20 août ; un motard de 47 ans, originaire de la région bastiaise, est décédé suite à un violent accident sur la RT10, à Borgo. Une cellule psychologique a été mise en place pour les témoins, ainsi que pour les pompiers et forces de l'ordre étant intervenus sur place. Un drame de la route survenu 4 jours après un autre accident mortel, c'était le 16 août dernier sur la commune d'Urtaca .

Pour tenter d'endiguer cette spirale, la gendarmerie mène des actions de prévention tout au long de l'année. « On essaie de s'impliquer en termes préventifs par des actions en intervenant par exemple sur des manifestations publiques organisées dans le giron de la préfecture » explique le capitaine Cédric Hubert, officier adjoint en charge de la sécurité des mobilités.

Entre prévention et répression

« On est amené à intervenir dans les entreprises ; certaines entreprises qui ont fait l'objet de sensibilisation, notamment axés sur le risque routier professionnel. On est amené à faire de la prévention aussi au sein des établissements scolaires, on est toujours volontaires aussi pour venir à l'intérieur, sensibiliser les jeunes là-dessus et après on fait des actions en autonomie, nous à notre niveau qui sont pour cette année, comme bien souvent tous les ans. On a orienté notre action aussi pour la population motocycliste. Très souvent représentée malheureusement dans l’accidentologie du territoire, et donc on a à cœur de pouvoir œuvrer aussi sur cette thématique-là. Fatalement, de par notre métier, on est amené aussi à faire du répressif. L'action se veut aussi sur le bord de la route, notamment dans le cas des contrôles ».

"Souvent les mêmes causes d'accidents qui reviennent"

Selon Michel Tournaire, le sous-préfet coordinateur pour la sécurité en Corse, ce sont souvent les mêmes causes d'accidents qui reviennent : « Pour les accidents mortels, mais aussi pour les personnes blessées, il s'agit de la vitesse inadaptée ou excessive, la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants ou le non-respect des règles du code de la route » indique-t-il. « On connaît tous nos routes corses qui ne sont pas forcément des routes de plaine et des grandes lignes droites, et il est important que les conducteurs automobiles ou de deux-roues anticipent des routes accidentées. Et des profils de route de montagne compliquée. La loi prévoit qu'il y a les gestionnaires de réseaux et en l'occurrence ici, c'est soit la collectivité de Corse, soit la Communauté d'agglomération. Il peut y avoir aussi dans un certain nombre de cas, une partie du réseau qui sont encore conservées par l'État. En tout cas, il y une approche conjointe qui est faite entre les gestionnaires de réseau et puis les services de l'État sur ces problématiques de sécurité routière ».

"À deux-roues ça ne pardonne pas"

Du côté d'une association engagée dans la sensibilisation à la sécurité routière "Adrien Lippini, un vélo, une vie"... « La configuration et la géographie de l’île peuvent expliquer également la recrudescence des accidents, en particulier pour les deux-roues *»*, dit sa présidente Françoise Lippini, invitée de la rédaction ce lundi 21 août sur France Bleu RCFM. « La Corse est un endroit formidable pour rouler et des fois rouler beaucoup trop vite. Mais les deux-roues, par rapport à des voitures, effectivement sont beaucoup plus fragiles. Et puis la vitesse, plus l'alcoolémie et les stupéfiants font que malheureusement à deux-roues ça ne pardonne pas ».

Et d'ajouter : « Concernant l'aménagement des routes, ce n'est pas qu'il n'est pas pris au sérieux, mais j'ai l'impression qu'on est toujours en décalage avec les décisions prises. C'est vrai qu'administrativement, c'est très long, c'est très lourd et c'est très compliqué. Il y a des aménagements qui sont faits mais effectivement je pense que déjà on a énormément de voitures sur des infrastructures qui ne sont plus adaptées. Très souvent, c'est vrai qu'on constate qu'on fait pousser les maisons ou les immeubles comme des champignons et que les routes n'arrivent qu'après. On a l'impression qu'il y a un décalage. Entre le moment où on construit et le moment où on se dit “bah tiens mais c'est bien on a construit, mais comment vont faire les gens pour passer ?” ».

Un reportage réalisé par Leria Maria Musso.