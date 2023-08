Accidents de la route en Dordogne : la préfecture annonce des contrôles supplémentaires

En deux jours, il y a eu deux morts de plus sur les routes de Dordogne. Le premier, un motard dans le Périgord Pourpre à Lamonzie-Montastruc . Le second, un automobiliste qui a percuté un poids-lourd au niveau de Saint-Pierre-de-Frugie dans le Périgord Vert. Cela porte à 19, le nombre de personnes décédées dans des accidents de la route en Dordogne depuis le début de l'année.

L'inattention, première cause des accidents

C'est le même nombre de morts que l'an dernier à la même époque, mais il y a plus d'accidents, signale le sous-préfet de Bergerac, Jean-Charles Jobart : "122 accidents cette année contre 106 l'an dernier, plus d'accidents et plus de blessés 138 blessés contre 124 l'an dernier". Selon le représentant de l'État, la première cause d'accidents, c'est l'inattention, ensuite "la vitesse, l'alcool et le refus de priorité".

Plus de gendarmes sur les routes

Face à ce bilan, le sous-préfet de Bergerac annonce un renforcement de la présence des gendarmes dans le département. L'objectif est clairement affiché, 30% de présence en plus avant la fin de l'année pour réduire la mortalité routière et le nombre de blessés sur les routes. "Il y a des actions coordonnées entre la police nationale et la gendarmerie et il y a aussi déjà des voitures banalisées qui sillonnent les routes de Dordogne."

Mais ce n'est pas forcément toujours pour contrôler. "Notre simple présence suffit à rappeler les conducteurs à la vigilance : chaque conducteur qui relâche son attention devient un danger potentiel sur la route", rappelle Jean-Charles Jobart,