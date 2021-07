Accidents de la route : l'appel à la prudence du Conseil départemental de la Somme

Le président Stéphane Haussoulier demande plus de vigilance après la dramatique série d'accidents sur les routes de la Somme.

Série tragique en cours sur les routes de la Somme ! Après un rodéo sauvage qui a couté la mort d'une jeune femme de 21 ans à Glisy près d'Amiens le 17 juillet, deux accidents ont eu lieu coup sur coup ce lundi 26 juillet.

Près de Péronne, un face-à-face sur la RD917 a d'abord blessé grièvement une jeune femme de 24 ans. 4 personnes sont mortes ensuite dans une collision voiture-camion citerne près de Roye sur la Route Départementale (RD) 934. Une série noire qui a fait réagir le président du Conseil départemental de la Somme, gestionnaire des 4 600 kilomètres de route du territoire.

Le Conseil départemental de la Somme prêt à sécuriser la RD934

"Clairement, si la route est en cause dans l'accident, nous sommes prêts à engager les travaux nécessaires pour sécuriser la route" a réagi Stéphane Haussoulier ce mardi 27 juillet sur France Bleu Picardie. En illustrant notamment avec des exemples, où le Conseil départemental intervient. Comme à Hombleux, près de Ham, pour sécuriser un carrefour accidentogène. Ou avec la création (prochaine) d'un rond-point à Hédauville, au nord-ouest d'Albert au niveau de la départementale 93, ou sur la route entre Forest-Montiers et Nouvion près de la Baie de Somme avec des créneaux de dépassement plus sûrs pour les automobilistes.

Un appel à la prudence passé aux automobilistes

"L'une des priorités du département de la Somme est de mettre de l'argent dans l'humain et la vie, pour sécuriser les axes routiers" appuie Stéphane Haussoulier. Au-delà, l'élu passe aussi cet appel à tous les conducteurs qui roulent sur les routes de la Somme : "j'en appelle à la responsabilité. Chacun doit réagir. On ne peut pas constater des drames comme celui de Roye sans redoubler de vigilance."

Stéphane Haussoulier a apporté dans un communiqué son soutien à la famille des victimes de l'accident de Roye. On ne sait pas encore si l'accident a été provoqué par une défaillance de la conductrice ou par un problème mécanique.