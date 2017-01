Accidents en série à cause du verglas en Touraine

Une série d'accidents s'est produite ce jeudi matin en Indre-et-Loire à cause du verglas. Les pompiers et les gendarmes en ont recensé une dizaine. Un accident grave a eu lieu à Athée-sur-Cher. Un homme d'une trentaine d'années est gravement touché.

Les routes étaient glissantes ce jeudi matin sur la Touraine. Confirmation chez les pompiers et les gendarmes qui ont été appelés pour des sorties de route et des accidents. Les secteurs de Château-Renault et Montrésor ont été particulièrement glissants en début de journée.

L'accident le plus sérieux s'est produit à Athée-sur-Cher, près de Bléré, sur le pont qui enjambe l'autoroute A85. Deux véhicules se sont percutés de face, une Peugeot 107 et une Audi A4, à cause du verglas. Les deux conducteurs sont blessés dont un homme de 32 ans, gravement touché, qui a dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital Trousseau de Tours. L'autre conductrice est elle légèrement blessée et a été admise à l'hôpital d'Amboise.