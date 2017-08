Accidents de la route en série en Dordogne : onze blessés dont deux graves

Accidents en série sur les routes de Dordogne ce mardi 1er août dans l'après-midi. On déplore onze blessés, dont deux graves.

Les pompiers et gendarmes de Dordogne n'ont malheureusement pas chômé ce mardi 1er août. Plusieurs accidents graves sont à déplorer. A Saint-Jean-de-Côle, en Périgord Vert, un peu après 14h, un Britannique s'est endormi au volant de sa voiture. Il s'est déporté sur la voie de gauche alors qu'il roulait sur la départementale 78 au niveau du stade de football. Il a percuté la voiture qui venait en face et trois autres véhicules ont fini au fossé pour éviter un choc. Bilan : trois blessés légers parmi les cinq personnes impliquées. La route a été coupée dans les deux sens une bonne partie de l'après-midi.

Une femme perd le contrôle de son deux-roues

Une heure et demi plus tard à Thenac en Bergeracois, deux voitures sont entrées en collision au lieu-dit Fongrive bas au carrefour de la D16 et de la D18, six personnes légèrement blessées et une autre plus gravement ont été transportées à l’hôpital de Bergerac. Ce mardi hier soir on ne connaissait pas les circonstances de cet accident. Enfin, en fin d'après-midi à Campagnac-les-Quercy sur la départementale 54, une femme d'une quarantaine d'années a perdu le contrôle de son deux roues. Elle a fini en contrebas de la chaussée. Gravement blessée, elle a elle aussi été transportée à l’hôpital.