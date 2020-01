Accidents mortels : la gendarmerie renforce les contrôles dans les Côtes d'Armor

Saint-Brieuc, France

"Afin de veiller à la sécurité des usagers et de limiter les comportements dangereux, les gendarmes des Côtes d’Armor seront particulièrement présents sur les routes dès aujourd'hui - vendredi 10 janvier - et les prochains jours pour intensifier les contrôles", écrit dans un communiqué le lieutenant-colonel Laurent Kerdoncuff de la gendarmerie des Côtes d'Armor.

Les militaires seront notamment visibles sur les grands axes du département (RN 12, RN 164, RN 176, RD 786) "pour prévenir, dissuader et sanctionner les infractions graves et génératrices d’accidents".

Quatre morts dont un enfant de 4 ans

Depuis le début du mois de janvier, le département "est confronté à une série d'accidents dramatiques de la circulation routière". Sur les huit accidents qui se sont produits sur les axes secondaires, quatre personnes ont perdu la vie dont un enfant de 4 ans et sa maman âgée de 45 ans, le 6 janvier sur la départementale 6 à Plélo. La mère de famille, au volant de sa voiture a voulu tourner sur sa gauche et n'a pas vu arriver en sens inverse un véhicule qui est venu la percuter. La conductrice et son enfant sont morts sur le coup.

Le dernier accident mortel en date remonte à ce jeudi 9 janvier à Pleumeur-Bodou. Il s'agit d'un homme de 81 au volant d'une voiture, décédé des suites de ses blessures. Il s'est déporté sur la voie opposée et a percuté une camionnette qui circulait en sens inverse.

Le 3 janvier, c'est un joueur d'En Avant Guingamp, formé au Havre AC, Nathaël Julan qui s'est tué sur la route à Pordic.