Accidents subis par les agents des routes en Bretagne : "Nos familles sont inquiètes"

En moins d’un mois, les agents de la Diro ont eu deux grosses frayeurs. Une flèche lumineuse a été percutée jeudi 5 janvier dans le Morbihan, puis un fourgon, lundi 16 janvier , au cours d’une intervention dans le Finistère sud. Si aucun blessé n’est à déplorer parmi les agents, tous redoutent qu’un drame ne se produise dans leurs rangs.

ⓘ Publicité

Le téléphone portable, problème numéro un

"Avec l’évolution de la conduite rendue toujours plus simple, on a tendance à abaisser le niveau de vigilance", analyse Patrick Payet, le responsable du centre d’entretien et d’intervention de la Diro à Melgven (29). "Le problème numéro un reste le téléphone portable", poursuit-il. "Avant, on n’avait pas besoin de tous ces dispositifs lumineux et il y avait moins d’accidents. Aujourd’hui, même si on essaye de s’adapter, c’est dangereux", constate Pascal, l'un des agents, pendant sa patrouille.

Les agents en orange craignent pour leur vie. "Nos familles sont inquiètes", confie Stéphane, le chef d’équipe, au nom de ses collègues. Oulam était en intervention le jour du dernier accident en date impliquant un véhicule de la Diro : "Ma femme n’a pas arrêté de m’appeler quand elle a appris qu’il y avait un problème. Si l’accident avait été provoqué par un camion, je ne serais plus là."

"Pensez à nous et baissez le pied"

Au-delà des conséquences physiques et psychologiques, un accident signifie aussi du matériel en moins. "Le dernier fourgon percuté était tout neuf. On va devoir le réformer, ce qui oblige les agents à travailler dans des conditions moins confortables", déplore Patrick Payet.

Chaque année en Bretagne, plusieurs dizaines d’accidents impliquent des véhicules de la Diro. "Pensez à nous et baissez le pied", martèlent les agents des routes.