Deux accidents de la route se sont produits sur la D424 entre Sélestat et Heidolsheim ce 11 janvier. La route est coupée dans les deux sens. Une intervention est en cours et des déviations ont été mises en place.

Accidents sur la D424 entre Sélestat et Heidolsheim, la route coupée dans les deux sens

Sélestat, France

La D424 est coupée dans les deux sens entre Sélestat et Heidolsheim, après deux accidents de la route survenus ce 11 janvier.

Une intervention est en cours. Des déviations ont été mises en place par les D208, D605, D209 et D21 via Sélestat, Baldenheim et Mussig.