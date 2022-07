Accidents sur le parc Wave Island à Monteux : l'attraction mise en cause fermée pour vérifications

La vague de l'émotion suscitée par les photos des personnes blessées dans l'attraction était trop haute. Après plusieurs jours de polémique, la direction du parc aquatique Wave Island à Monteux a décidé d'arrêter "temporairement" son toboggan "Les sphères infernales" dans lesquelles plusieurs personnes ont été grièvement blessées. La direction du parc déclare "prendre très au sérieux" les derniers témoignages révélés par France Bleu Vaucluse. "La sécurité du public que nous accueillons chaque jour est une priorité absolue" assure la direction du parc de loisirs aquatiques.

L'attraction mise en cause va être expertisée

Cet arrêt temporaire permettra de procéder à "de nouvelles expertises complémentaires." Cette décision répond à une demande répétée des personnes grièvement blessées dans l'attraction -traumatismes crâniens, clavicule cassée etc- qui mettent en cause, outre la dangerosité du toboggan, l'organisation interne des secours et l'évacuation des personnes blessées. À ce stade, l'une des victimes blessée jeudi dernier et toujours hospitalisée à La Timone à Marseille a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. D'autres victimes envisagent également de déposer plainte "pour que cela ne se reproduise plus."