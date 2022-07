Accident de St-Cyr-en-Val : le chauffard condamné à 2 ans de prison ferme

2 ans de prison ferme pour l'automobiliste de 19 ans qui a tué un motard dans un accident à St-Cyr-en-Val le 24 mai dernier. Le chauffard conduisait sans permis, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiant, et rechargeait son téléphone au moment du choc. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.

La salle d'audience du tribunal correctionnel d'Orléans est pleine, ce mardi après-midi, et l'ambiance particulièrement pesante. Dans l'assistance, une trentaine de personnes arborant un tee-shirt à l'effigie de Quentin Desroix, 21 ans, tué dans un accident de la route le 24 mai dernier à St-Cyr-en-Val, alors qu'il roulait à moto. Dix ans plus tôt, son propre père était décédé, déjà dans un accident de moto, comme une terrible répétition du destin.

De nombreuses circonstances aggravantes

A la barre, le responsable de ce nouveau drame : Mateo, un jeune habitant de Jargeau, qui vient de fêter ses 19 ans. Ce jour-là, il circulait avec une Citroën C2 noire quand il s'est déporté vers la gauche, heurtant de plein fouet le jeune motard qui s'est trouvé projeté dans le fossé à plus de 5 mètres, décédant sur le coup. Le choc a eu lieu en plein après-midi, vers 16h.

Le portrait de Quentin installé dans les bancs de la salle d'audience lors du procès © Radio France - François Guéroult

L'automobiliste, qui se rendait chez le coiffeur, conduisait avec un permis annulé (annulé 15 jours après l'avoir passé), un taux d'alcool de 0,8 grammes par litre de sang (il dit avoir bu 3 verres de vin blanc le midi), des traces de cannabis dans le corps (il affirme avoir fumé 2 jours plus tôt), et "trifouillait" le chargeur de son téléphone portable au moment de la collision. Des témoins l'ont d'ailleurs vu zigzaguer 5 minutes auparavant.

"A ce stade, ce n'est plus un homicide involontaire"

"Comment peut-on accumuler autant d'imprudences et d'erreurs ? interroge la présidente du tribunal Anne-Flore Bouvard. Vous aviez déjà été condamné pour conduite sous emprise de stupéfiant, cela ne vous a pas suffi ? Tant qu'il n'y a pas de mort, les décisions de justice pour vous n'ont pas d'impact ?" Le jeune chauffard, qui comparait libre, répond, tout penaud : "Je n'ai pas réfléchi. C'est vraiment bête ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'arriverais un jour à me pardonner ce que j'ai fait, parce que c'est impardonnable. J'ai conscience que j'ai détruit une famille."

Des excuses qui ne suffisent pas à calmer la douleur des proches de la victime, qui laisse derrière lui 2 enfants âgés de 2 et 4 ans. La mère de Quentin, d'une très grande dignité, montre un sac à dos : "C'est tout ce qu'il me reste de mon fils" et déplore : "Quand on a accumulé autant d'infractions, ce n'est plus un homicide involontaire."

Immédiatement incarcéré

Colère et incompréhension : c'est le fil du réquisitoire du procureur Eric Sandjivy, qui parle d'un dossier "inouï" : "Aujourd'hui, ce jeune homme pleure, et il est sans doute sincère. Mais il a tué - évidemment pas volontairement au sens juridique, mais ce qui devait arriver est hélas ! arrivé." Et d'exiger 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec incarcération immédiate.

"Il a crucifié une famille, mais il s'est crucifié lui-même : cette croix, il la portera chaque jour, toute sa vie, qu'il soit ou non derrière les barreaux" a plaidé l'avocate du chauffard, Me Andréanne Sacaze. Le jeune homme est finalement condamné à la peine réclamée par le procureur : 5 ans de prison dont 2 ans ferme, avec mandat de dépôt délivré à l'audience.