Accord entre la mairie de Pau et les forains : la fête ouvre ce samedi au stade Tissié

Après une semaine de conflit puis de négocations, la mairie de Pau et les forains ont trouvé un terrain d'entente sur l'emplacement du stade Tissié pour deux ans. Mais un retour place de Verdun n'est pas exclu si les affaires ne marchent pas.

Enfin un accord ! Après une semaine de blocage, entre opérations escargot et rassemblement de contestation devant la mairie de Pau, la municipalité et les forains ont enfin trouvé un accord. Il a été officialisé ce mardi midi en mairie autour de l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme Jean-Paul Brin, les représentants des forains et leur avocat.

Déménagement immédiat au stade Tissié

Opposées depuis mercredi dernier et une première opération escargot dans Pau, les deux parties se sont finalement entendues sur le stade Tissié à côté de la gare. Historiquement installés place de Verdun, les forains ont finalement accepté de déménager, sous couvert de garanties, à savoir pouvoir discuter d'un retour à Verdun dans deux ans, après les travaux, si les affaires ne sont pas bonnes sur le site de Tissié.

Pouvoir discuter d'un retour à Verdun dans deux ans."

Ouverture samedi avec François Bayrou

En attendant, la soixantaine de camions de forains a quitté la place de Verdun qu'ils occupaient depuis dimanche direction le parking de l'hippodrome de Pau. Les forains vont y passer la nuit avant de s'installer au stade Tissié, normalement dès ce mercredi soir, le temps que les services du gestionnaire d'électricité Enedis n'installe le nécessaire.

L'ouverture de la fête foraine doit avoir lieu ce samedi, avec une semaine de retard, mais avec la présence attendue de François Bayrou.