Accueil de réfugiés à Callac : de nouvelles menaces de mort contre la rédaction du Poher

Après une première plainte le 31 janvier , Erwan Chartier, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Poher, en centre-Finistère, indique ce mardi avoir déposé une nouvelle plainte la semaine dernière, le vendredi 10 février, après de nouvelles de menaces de mort. Deux jours plus tôt, le mercredi, "vers 18 h, le téléphone sonne à la rédaction du 'Poher' , raconte Erwan Chartier un communiqué. La personne chargée de l’accueil décroche. Une voix masculine demande à parler au rédacteur en chef, Erwan Chartier, et ajoute : 'À quelle heure je peux passer lui mettre une balle dans la tête ?' Avant de raccrocher, l’individu menace du même sort la salariée."

Projet Horizon

Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire dénonce ces menaces de mort, "d’autant plus intolérables qu’elles visent à intimider des journalistes et salariés qui font leur travail d’information générale. Il s’agit ici d’une entrave à la liberté de la presse", réagit Erwan Chartier. Ces menaces interviennent après des articles écrits en lien avec les manifestations de l'ultradroite à l'automne 2022 à Callac , contre le projet d'accueil de réfugiés Horizon.

Par ailleurs, poursuit le journaliste, "l’équipe du 'Poher' s’inquiète de voir les portraits de son rédacteur en chef et de la cheffe d’édition (...) publiés sur deux sites" de cette mouvance ultradroite, Riposte laïque et Résistance républicaine depuis le 8 février. "Elles ne semblent avoir pour but que de désigner ces deux journalistes comme cibles."

Première plainte

Il y a 15 jours déjà, la rédaction du Poher et son rédacteur en chef avaient reçu un mail de menaces de mort. Une première plainte avait alors été déposée à la gendarmerie de Carhaix. A Callac, face aux menaces et aux pressions subis par les élus, le maire avait décidé de renoncer au projet d'accueil de réfugié s dans sa commune.