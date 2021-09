Accueil des victimes de viol à Montpellier : "il m'a fait culpabiliser sur le fait que je l'avais cherché"

"Quand je suis tombée sur cette série de tweets, je n'ai pas été surprise, étant donné que j'en ai été victime", assure Sarah, une jeune montpelliéraine. Comme plusieurs centaines de personnes, mercredi 28 septembre, elle a découvert sur les réseaux sociaux les quelques témoignages rapportés par Anna Toumazoff, activiste et féministe, sur l'accueil et la prise en charge des victimes de viol au commissariat central de Montpellier.

C'est dans ce commissariat que Sarah avait prévu de porter plainte pour viol. Il y a deux ans, elle est agressée sexuellement par un homme qui abuse d'elle en l'a faisant boire. Elle mettra six mois pour prendre rendez-vous pour aller porter plainte. Mais 15 jours avant son dépôt de plainte, elle se fait voler son portable. "Je suis donc allée porter plainte pour signaler le vol de mon portable. C'est une policière qui prend ma plainte", raconte la jeune fille. En confiance, la jeune fille fait part de son histoire et explique sa peur de se confier auprès de la police. C'est lorsqu'elle parle de son viol que tout bascule.

Pourquoi maintenant. Il n'y a plus de traces. Cela ne sert à rien

"Elle m'a dit que la plupart de plainte pour viol était en fait des femmes qui avaient trompé leur compagnon et qu'elle regrettait leur acte, mais qu'il n'y avait eu de viol. Elle m'a aussi fait comprendre qu'il y avait beaucoup de femmes qui se comportaient de façon aguicheuse et après venaient s'étonner d'avoir été violées. Elle m'a aussi dit qu'il ne fallait pas s'étonner si cela arrivait plus facilement quand on avait bu. Ce qui était mon cas. Et donc elle a essayé de savoir si j'avais vraiment dit non. Si au final je n'étais pas un peu consentante", détaille la jeune femme qui avait 19 ans à l'époque.

Des propos culpabilisants pour Sarah, d'autant qu'il lui a fallu des mois pour se décider à porter plainte. "Je me rappelle maintenant qu'elle m'a demandé pourquoi maintenant. Il n'y a plus de traces, cela ne sert à rien. Le fait qu'elle me dise cela, je me suis dit que oui mon violeur ne sera pas puni. Je savais pourquoi je faisais cette démarche mais cela m'a mis un coup et j'ai douté", assure encore Sarah. En sortant de l'entretien avec cette policière, Sarah fond en larmes. "C'est dur à vivre. Déjà qu'aller porter plainte n'est pas une décision facile à prendre, si en plus les représentants de la loi nous découragent quand on a besoin de notre justice, cela devient impossible".

Mais Sarah décide d'aller au bout. Elle sera finalement reçue par un policier de la brigade des moeurs "à l'écoute".

Il m'a dit que je l'avais cherché

Railey, elle aussi, est allée au bout. Elle a porté plainte au commissariat central de Montpellier, il y a cinq ans. La première et la dernière fois. Un matin, elle est dans un bar. Ses souvenirs sont floues, mais un homme tente de l'agresser sexuellement dans les toilettes. S'ensuit un dépôt de plainte, à peine trois heures après les faits. Sous le choc, la jeune femme affirme souffrir d'une amnésie post-traumatique. "Je ne me souvenais pas de ce qu'il s'était passé, donc il ne m'a pas cru. Il m'a reproché de pas me souvenir en me disant que cétait parce qu'il ne s'était rien passé et que cela ne servait à rien que je porte plainte. Il m'a conseillé de ne pas lui laisser mes vêtements,qu'il aurait pu analyser pour retrouver des empreintes digitales, juste parce cela abimerait mes beaux vêtements. Il a refusé d'aller interroger le barman qui connaissait mon agresseur", raconte Railey.

Je n'irais plus jamais porter plainte

"Je n'irais plus jamais porter plainte. On est face à quelqu'un de subjectif et qui vient juger de la légitimité que l'on a de porter plainte. Il m'a fait culpabiliser sur le fait que je l'avais cherché", assure la jeune femme.

Un manque de moyens

Les jeunes femmes interrogées l'affirment, les dépôts de plainte sont difficiles, de part les questions parfois "crues et chirurgicales". Des questions relayées en partie par Anna Toumazoff sur ces publications. La plus marquante : "on demande aux victimes de viol si elles ont joui".

"Si l'on a posé ce genre de chose à une victime, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est très maladroit. Il y a d'autres façons pour amener la victime à cela. Mais cela peut paraître fou mais nous avons besoin que les personnes entendues répondent à ce genre de question. C'est peut-être de la folie, mais chaque détail compte. Parce que la défense du suspect va exiger ces réponses. La première plainte que j'ai pris, je n'ai pas osé poser ce genre de question et je me suis repris le dossier dans la figure", explique Charles, un ancien policier de la banlieue montpelliéraine. "Croyez-moi que rentrer dans les détails, cela est autant traumatisant pour celui qui pose les questions, que pour la victime. Nous n'avons pas le choix, c'est la procédure", précise encore Charles qui milite pour des agents qualifiés et notamment des femmes pour pouvoir gérer les plaintes pour viol.

Les plaintes classées sans suite atteignent près de 80%"

Des agents trop peu nombreux, mais surtout un manque de moyens, c'est ce que déplore Bruno Mengibar, le secrétaire départemental du syndicat de police SGP FO 34. Si le syndicaliste précise que des questions précises doivent être posées par les policiers, il explique que ceux qui réceptionnent les plaintes ont aussi un tri à faire entre le vrai et le faux. "On reçoit toute sorte de victimes, avec toute sorte de faits. Et il faut démêler le vrai du faux car il y a parfois des plaintes qui ne tiennent pas la route du tout. Les plaintes classées sans suite atteignent près de 80%". Un tri qui s'avère également obligatoire, selon Bruno Mengibar avec la charge de travail demandée pour chaque procédure alors que les effectifs manquent.

"Les conditions ne sont pas toujours réunies pour l'accueil des victimes. Aujourd'hui on les accueille dans des box, où la confidentialité est relative et où vont se cotoyer des gens qui viennent déposer plainte pour le vol d'un autoradio et à côté une personne qui vient pour un viol. Simplement parce que les services spécialisés vont intervenir dans un second temps car ils croulent sous les dossiers. Si les plaintes étaient prises dans des conditions plus adaptées, je pense que certaines remises en cause de la parole des policiers n'arriveraient plus car les plaintes seraient reçues dans des endroits adaptés, dans le calme qu'il faut", précise encore le secrétaire départementale du syndicat de police SGP FO 34.

#DoublePeine

En attendant, les témoignages affluent toujours sur les réseaux sociaux sur la prise en charge des victimes de viol à Montpellier. Une problématique qui dépasse très largement le commissariat montpelliérain. De nombreuses militantes féministes, à commencer par Anna Toumazoff appellent les victimes à se manifester sous le hashtag #DoublePeine.