Accueil des victimes de viol à Montpellier : "un bon policier, ce n'est pas un psychologue"

C'était il y a un peu plus de deux mois. Une série de tweets de l'activiste féministe Anna Toumazoff avait provoqué ce mardi 28 septembre, l'émoi de centaines de femmes partout en France. La lanceuse d'alerte belge y dénonçait des remarques et questions de policiers adressées à une jeune montpelliéraine venue déposer plainte, quelques jours plutôt, pour viol au commissariat central de Montpellier. "Au commissariat central de Montpellier, on demande aux victimes de viol si elles ont joui" ou encore "Au commissariat central de Montpellier, on explique aux victimes de viol qu'une personne qui a bu est forcément consentante".

Soutien sans faille à la jeune policière mise en cause

Des propos qui ont provoqué une déferlante de témoignages de femmes allant dans le même sens. Au milieu de la tourmente, le commissariat de Montpellier. La polémique y a laissé des traces. Tout d'abord chez la jeune policière qui a réceptionné la plainte de la jeune montpelliéraine. "Elle n'était pas bien du tout" assure-t-on chez les policiers "alors qu'elle n'a rien à se reprocher. C'est un très bon élément". Syndicats et direction font d'ailleurs bloc pour la défendre. La méfiance est de mise lorsqu'il est question de revenir sur l'affaire.

Il faut dire que cette polémique a touché un point sensible chez les forces de l'ordre : la remise en question de leur professionnalisme, déjà très discuté ces dernières années, notamment en plein mouvement des Gilets Jaunes. Par l'opinion publique d'abord, mais aussi en partie par Gérald Darmanin. Mardi 13 octobre, le ministre de l'intérieur avait réagit. "Il y a des questions qu’on ne pose pas à des femmes, lorsqu’elles viennent déposer plainte», avait-il indiqué devant la Commission des lois, avant d'annoncer une enquête de la Direction centrale de la sécurité publique afin d'analyser si un "loupé" avait été commis.

Une opacité sur l'enquête interne

Il y a quelques semaines, les résultats de cette enquête sont tombés. Faute ou pas faute ? Impossible de vous le dire. France Bleu Hérault a bien tenté d'avoir le fin mot de l'histoire en contactant le ministère de l'Intérieur pour avoir accès au document. En vain. Cette enquête est en réalité ce qu'on appelle dans le jargon policier, un retour sur expérience, sorte d'audit interne. Pas de communication possible donc. Alors on a cherché, ou plutôt on a demandé directement aux premiers concernés. "La conclusion est que la policière a respecté la procédure", assure Yannick Blouin, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP).

Toutes les questions peuvent être posées

Pas de faute professionnelle donc. Si professionnellement, selon la police, l'enquêtrice est lavée de tout soupçon, l'affaire soulève toujours des interrogations sur la légitimité des questions à poser aux victimes. "Il faut le reconnaître, la procédure pénale a pour but d'amener des preuves. Il faut pour cela poser des questions claires, nettes et précises, même si des fois elles peuvent choquer. La victime n'a pas conscience des besoins de l'enquête. Il y a des fois, des déclarations qui sont contradictoires, qui ne collent pas. Il y a aussi des dénonciations calomnieuses, des vengeances. Le policier doit donc ressentir cela et faire la différence. Ainsi, il doit demander tout ce qui peut être utile à l'enquête", assure Bruno Mengibar, secrétaire départemental du syndicat SGP FO 34 dans l'Hérault, qui rappelle que 80 % des plaintes déposées pour viol au commissariat sont classées sans suite.

Bruno Mengibar, secrétaire départemental du syndicat SGP FO 34 Copier

On peut utiliser la provocation pour la recherche de la vérité

Une vison partagée par Éric Agniel, commissaire et chef de la sûreté départementale. "Nous pouvons poser toutes les questions qui sont nécessaires. On peut aussi utiliser les techniques qui nous semblent efficaces pour la recherche de la vérité, comme la provocation", précise le commissaire. "Il ne faut pas oublier que quelqu'un peut finir en prison", ajoute-t-il. "N'en doutons pas, les avocats et les juges au moment du procès poseront les mêmes questions. N'en doutons pas non plus, la police est par essence du côté des victimes", affirme encore le syndicaliste Bruno Mengibar.

Demander à une victime si elle a éprouvé du plaisir, je n'en perçois pas l'utilité

Interrogé à ce sujet, Fabrice Bélargent, le procureur de la République de Montpellier rappelle que le parquet dirige l'action de la police judiciaire. Un échange constant est fait entre lui et la police tout au long des affaires. "Le magistrat peut estimer parfois que les éléments réceptionnés par le policier ne sont pas suffisants. Il va donc demander d'autres investigations car il y a une pression, celle de ne pas se tromper et prendre la bonne décision", assure Fabrice Bélargent.

Le procureur se veut en revanche plus nuancé sur ce qui peut paraître être une surpuissance des policiers dans le déroulé des dépositions. "Je vais poser deux limites. La question posée doit être nécessaire à l'enquête. Elle doit aussi être posée de manière neutre. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas comporter de jugements de valeur_. Dans une enquête, on se doit de recueillir l'ensemble des éléments matériels, qui soient à charge ou à décharge. Le but est donc de poser le plus de questions sur le déroulement des faits pour ne plus avoir à y revenir. Notamment lorsque le mise en cause est identifié plus tard et avoir donc des éléments déjà recueillis dans la déclaration de la victime, à lui présenter ou a lui opposer. Demander à une victime, si elle a éprouvé du plaisir [_comme il avait été demandé lors du dépôt de plainte de la victime à l'origine de la polémique] pendant le rapport, très honnêtement, je n'en perçois pas l'utilité. En revanche, lui demander quelles sont ses pratiques sexuelles, est-ce qu'au cours de la soirée où les faits se sont passés, elle avait déjà eu une relation sexuelle et si elle était ivre à ce moment-là, ce sont des questions que les policiers sont fondés à poser pour pouvoir retracer le contexte des faits", précise le magistrat.

Un bon policier, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas une assistante sociale

Des questions souvent décrites par les femmes qui y ont été confrontées comme violentes, choquantes, parfois trop crues. L'affaire aura ainsi mis en lumière ce décalage entre la sensibilité d'une victime et l'investigation purement factuelle du policier. Un gouffre que reconnaît l'ensemble des policiers que nous avons interrogés. "On ne doit se fermer à aucune question. Après c'est au talent de l'enquêteur d'amener ces questions et d'expliquer pourquoi il les pose. Il ne faut jamais perdre de vue que quand on rentre dans un commissariat, c'est pour avoir affaire à la police. La mission du policier est de faire ressortir la vérité et douter de tout. C'est cela un bon policier. Un bon policier, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas une assistante sociale, ce n'est pas une association de victimes. Si le policier est empreint d'empathie, de psychologie, de savoir-faire et qu'il est capable de le faire sans aucun accros par rapport à une victime, c'est très bien", insiste Eric Agniel.

Eric Agniel, le chef de la sûreté départementale défend l'idée que toutes les questions peuvent être posées par les enquêteurs. Copier

Nous ne sommes pas dans des films

Des propos qui font bondir Carolina, membre du collectif Nous Toutes 34. "Nous ne sommes pas dans des films. On est dans la réalité avec des vrais personnes en face. Des personnes qui peuvent être traumatisées, qui ont déjà subit un premier traumatisme et qui n'ont pas envie d'en subir un second, du fait de l'accueil de la police", précise la féministe. "Il est peut-être temps de se remettre en question".

Carolina, une militante du collectif féministre Nous Toutes 34 ne comprend pas qu'aucune remise en question n'ait eu lieu chez les policiers après l'affaire. Copier

Quelques ajustements réalisés

A cette recherche d'humanité, le commissariat de Montpellier rétorque : pôle psychosocial. Le dispositif se constitue d'une psychologue et d'une permanence de l'association France Victime 34 installée au sein même du commissariat. Chaque victime peut demander leur secours. Encore faut-il connaître leur existence et y avoir accès. Pas de service 24 h sur 24 et jamais la nuit.

La nuit justement. C'est un chantier sur lequel se penche le commissariat. D'autant plus avec la polémique. Si une victime se présente alors qu'aucun enquêteur spécialisé n'est pas présent pour la recevoir, "on l'envoie s'il n'est pas trop tard faire des examens à l'institut médico-légal afin de récupérer des possibles preuves comme le veut la procédure. Mais on l'entendra un peu plus tard, en présence d'un policier de l'unité d'atteinte aux personnes, spécialiste de ces affaires", assure Éric Agniel, le chef de la sûreté départementale. Cela n'a pas toujours été le cas admet le commissaire qui reconnaît faire encore plus preuve de vigilance sur les dépôts de plaintes pour viol depuis l'affaire. L'ombre d'une reprise de la polémique fait redoubler de précautions la direction.

D'autres changements sont également en cours. Peu après l'affaire, à l'accueil, un code couleur est apparu, baptisé tableau accueil confidentialité. Ainsi une file orange est réservée pour les victimes de viols, de violences conjugales. L'autre, bleue, est destinée aux personnes se présentant pour les autres infractions. Une expérimentation lancée il y a quelques mois par le ministère de l'Intérieur et progressivement mis en place dans tous les commissariats de France. Le dispositif garanti une certaine discrétion pour la personne qui se présente pour violence, mais aussi une prise en charge rapide.

Deux files sont maintenant disponibles à l'accueil du commissariat centrale de Montpellier. © Radio France - Virginie Vandeville

"D'identifier, de classer et trier visuellement les gens, ce n'est pas une bonne idée. L'idéal se serait d'avoir un guichet unique", affirme Carolina, membre du collectif féministe Nous Toutes. Un idéal auquel se confronte le manque de moyens souvent dénoncé chez les forces de l'ordre et que déplore également la féministe. "Si on peut s'entendre sur une chose, c'est bien cela" affirme la militante.

Le commissariat va aussi entreprendre quelques travaux. Comme le dénonçait lors de la polémique le syndicat SGP FO 34, certaines victimes étaient reçues dans des box au rez-de-chaussée, à côté donc de personnes venues déposer plainte, par exemple, pour le vol de leur voiture. "L'un d'entre eux sera entièrement fermé pour garantir plus de confidentialité, dans le courant du premier septembre 2022" explique Yannick Blouin, le DDSP. Des aménagements déjà programmés avant l'affaire selon lui.

Les box qui se situent au rez-de-chaussée du commissariat central de Montpellier. © Radio France - Virginie Vandeville

Tout laisse penser que l'affaire aurait donné tout de même un petit coup d'accélérateur à la bonne volonté du commissariat. En tout cas, la polémique a montré une certaine urgence à s'emparer des quelques carences dans la procédure judiciaire actuelle. Ainsi, Yannick Blouin assure que la présence systématique d'une psychologue clinicienne lors des dépôts de plaintes pour les victimes les plus fragiles sera prochainement mise en place.

Le procureur lui espère bien aller plus loin. "Cette affaire m'a appris qu'il fallait qu'on améliore les conditions d'audition avec la généralisation des salles Mélanie. Elles sont pour l'instant utilisées pour les mineurs. Les enfants victimes de viol et d'agression sexuelle sont ainsi entendus par des gendarmes spécialisés, dans un espace où tout est fait pour qu'ils se sentent le moins mal possible. L'idée aussi est de pouvoir en quelque sorte, préparer la victime à l'enquête pas par un tiers, pas par l'enquêteur. Cela permettrait de préparer en amont une personne à la nature des questions qui seront posées. C'est très différent si les questions sont posées avec un effet de surprise ou si vous y êtes préparé", affirme Eric Bélargent qui précise travailler conjointement avec la police pour mettre ces mesures en place, même si aucun calendrier n'est à ce jour défini.

Fabrice Bélargent, le procureur de la République de Montpellier assure avoir appris de cette affaire. Copier

Il faut des actes

Une meilleure prise en charge de la victime soutenue par le mouvement Nous Toutes. "Cela va dans le bon sens. C'est un premier pas. On veut voir la réalité des choses maintenant. Il faut des actes. On est dans un quinquennat de promesses", précise Carolina, une militante féministe. Des actes qui se concrétisent avec de l'argent, reconnaît le procureur. "Il faut se donner les moyens de ces ambitions. S'il faut que les interrogatoires soient préparées par des psychologues, des intervenants sociaux ou par une association d'aide aux victimes. Il faut que cela soit financé", ajoute-t-il tout en reconnaissant que le parquet ne possède pas d'argent propre pour mettre en place cela seul.

Plus d'encadrements ?

La question de la formation des officiers de police judicaire se pose également. Si les membres du syndicat SGP FO 34 assure que le traitement des violences fait partie de la formation à l'école de police, ils balayent l'idée de tout autre encadrement possible. Ils défendent le talent de policier, capable de par son métier de savoir échanger avec les victimes. Fabrice Bélargent reconnaît lui plus timidement le besoin d'une meilleure formation des policiers, mais aussi des magistrats. "Quand on annonce la décision finale qui est prise par le parquet de classer une plainte sans suite, cela suppose une formation. C'est quelque-chose qui ne s'improvise pas", reconnaît le procureur de la République de Montpellier.

Pas question d'établir un questionnaire type pour les policiers

Mais policiers et parquet sont d'accord sur une chose, pas question de mettre en place un canevas, à savoir une liste de questions que doit poser le policier lors des auditions. Il en existe un depuis 2019 pour les violences conjugales. Il permet aux plaintiers de mieux appréhender le premier entretien avec une victime, qu'elle dépose plainte ou non. Un questionnaire perçu comme une usine à gaz pour des policiers qui assurent notamment perdre un temps fou. "Chaque affaire de viol est différente. Les questions posées par l'enquêteur doivent être inerrantes à ce qu'on lui raconte. Maintenant, un enquêteur qui veut bien faire son travail, peut se renseigner auprès des plus anciens que lui pour demander quelles sont les questions incontournables à évoquer. Ce n'est pas des questions stéréotypées, donc qu'il faut avoir car si on fait cela, on passe à côté de l'essentiel", conclut, Eric Agnel.

Eric Agniel, le chef de la sûreté départementale refuse la mise en place d'un caneva. Copier

Il faut un parcours judiciaire dédié aux violences sexuelles

Et pourtant du côté des victimes, le canevas serait plus approprié selon Nous Toutes. "Si ce n'est un canevas, on voudrait une nouvelle façon d'aborder les victimes qui soit beaucoup plus tournée vers l'humain et qui laisse en tout cas beaucoup plus de place aux victimes en tant que tel. C'est-à-dire que pour le moment, quand elles arrivent dans les commissariats, il y a une énorme crainte d'être traitée comme l'accusé. Je pense qu'il faut remettre au centre du parcours judiciaire que la victime soit vraiment perçue comme une victime. Il faut un parcours judiciaire dédié aux violences sexuelles, avec des fonctionnaires formés spécifiquement à cela.", affirme Carolina.

Plus de 140 plaintes pour viol et des policiers réticents

Les policiers de Montpellier doivent faire avec une difficulté de taille. L'importance des plaintes pour viol. "A l'hôtel de police, on en dénombre plus de 140 depuis le début de l'année", assure le chef de la sûreté départementale. Les viols sont une problématique qui a toujours été omniprésente dans la ville précise le professionnel. Et les volontaires à vouloir rejoindre l'unité d'atteinte aux personnes se font rares, en plus d'un manque de personnel déjà bien réel. Ils sont actuellement 10 en charge des violences. D'ici quelques semaines, ils passeront à 12. Un sorte d'exploit tant le désamour pour les affaires de viols est présent au sein des enquêteurs. La dureté des magistrats lors des convocations d'enquêteurs aux Assises explique en partie cela assure Eric Agniel. Régulièrement les enquêteurs sont amenés à venir expliquer le déroulé de leurs investigations à la barre. Une intervention souvent éprouvante.