Accueil en crèche : et si là aussi les règles s'assouplissaient un peu?

Depuis le début du déconfinement les crèches ne peuvent accueillir que 10 enfants par unité mais la demande des parents grandit au fur et à mesure des semaines et désormais des communes en Isère estiment possible, ou souhaitent, un assouplissement des règles.

Les accueils petite enfance ne déconfinent pas au même rythme que le travail et ça commence à se sentir chez les parents et dans certaines communes et intercommunalités. En fait "rien n'a changé pour la petite enfance le 2 juin" explique le service petite enfance de Vienne Condrieu Agglomération. La phase 2 du déconfinement n'est pas passée par là. Depuis mi-mai et la phase 1 du déconfinement - voire depuis le confinement et les règles en vigueur pour l'accueil des enfants des professions prioritaires - la règle en crèche c'est : 10 enfants maximum par unité.

La demande augmente mais pas le nombre de places

A Grenoble cela rend "disponibles" 400 places en crèche par jour soit environ le tiers des capacités totales. "Dès qu'on a su que nous pouvions rouvrir les crèches nous avons interrogé les parents, explique Alain Denoyelle, adjoint grenoblois à l'action sociale et, à ce titre, des crèches. Beaucoup nous ont dit que ce n'était pas une priorité, qu'ils pouvaient encore attendre donc nous avons démarré avec peu d'enfants [...] et maintenant avec le temps qui passe, l'évolution de l'épidémie, il y a plus de demande et on arrive effectivement à une tension entre le nombre de places ouvertes et les demandes des parents".

Concrètement des parents qui avaient remis leur enfant en crèche dès la réouverture se retrouvent désormais avec moins de jours d'accueil qu'au début, en vertu du partage des places disponibles. Les parents qui ont souhaité, ou qui ont été contraint pour cause de travail, de remettre leur enfant en crèche plus tardivement n'ont eux pas toujours trouvé une réponse à la hauteur de leurs espérances.

Toutes les villes ou agglomérations du département ne ressentent pas forcément la même tension. A Voiron par exemple la ville affirme répondre sans mal à la demande qui "a sensiblement diminué, beaucoup (de parents) ne souhaitent pas remettre leurs enfants en structure collective ou alors sur un volume horaire beaucoup plus faible". A Voiron les parents ont donc l'amplitude de garde souhaitée, alors même que tous les équipements n'ont pas rouvert.

Grenoble prête à accueillir 15 enfants pas unité

Parmi les autres grandes collectivités gestionnaires de crèches en Isère, Echirolles, Saint-Martin-d'Hères et la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI) n'avaient pas répondu à nos sollicitations ce mercredi soir mais du côté de Vienne Condrieu Agglomération le service petite enfance estime que "les règles pourraient être assouplies pour revenir à la quasi normale". A condition que les règles sanitaires soient allégées pour ne pas surcharger un personnel déjà très sollicité. Si en crèche il n'y a pas de condition de distanciation entre enfants, il n'est par contre pas possible, par exemple, de regrouper au sein d'une même crèche les premiers accueils du matin et les dernier départs du soir de toutes les unités. Chacune doit faire son accueil et ses départs ce qui mobilise le personnel sur de plus grandes plages horaires. Un personnel qui doit aussi, selon les règles édictées, nettoyer les aires de jeux communes après chaque passage d'une unité et avant la venue d'une autre.

Des conditions qui malgré tout, font dire à Grenoble qu'un élargissement est possible. "Nous sommes un certain nombre de communes à dire qu'il est possible d'accueillir 15 enfants par unité avec les mêmes contraintes sanitaires de nettoyage. Nous pourrions le faire sans problème" dit Alain Denoyelle. Ce qui ajouterai 200 places par jour à Grenoble. Ce n'est pas rien et n'oublions pas que les crèches ont aussi, et avant tout, une dimension sociale. Rouvrir complètement serait compliqué pour l'instant dans la mesure où une partie des personnels de crèches est bloqué à la maison... parce que leurs enfants ne sont pas à 100% à l'école!