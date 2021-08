La communauté Airbnb de Marseille est prête à accueillir des réfugiés afghans

Alors que l'Afghanistan est frappé ce jeudi par un attentat qui a fait plusieurs victimes, la solidarité s'organise dans la région marseillaise. L'appel d'Airbnb à la solidarité de ses hôtes pour accueillir des réfugiés afghans a été entendu par le Club de la communauté Airbnb de Marseille. Mardi dernier, Airbnb propose à ses hôtes d'héberger gratuitement les réfugiés afghans dans le cadre du programme "Open Home". En moins de 24 heures, après l'appel de la plateforme, le club marseillais rejoint l'initiative et invite ses hôtes volontaires à se manifester.

Yannick Nobile, ambassadeur de la communauté Airbnb de Marseille, est convaincu que c'est la chose à faire : "On a l'habitude d'accueillir les touristes, on se dit que c'est la moindre des choses d'accueillir les réfugiés, vu leur situation actuellement."

L'initiative passe par le programme "Open Home". Depuis plusieurs années, à travers la fondation airbnb.org., des personnes victimes de catastrophes sont mises en relation avec des hôtes qui proposent de les héberger gratuitement. Lors de l'effondrement de la rue d'Aubagne à Marseille, ce programme avait permis aux hôtes marseillais d'accueillir d'urgence des sinistrés. Pour l'instant, personne ne s'est encore proposé pour accueillir des réfugiés afghans, mais Yannick Nobile reste confiant :"Marseille est une ville qui a toujours accueilli les gens du monde entier. Je pense que les hôtes marseillais seront particulièrement sensibles à cet appel".

Yannick Nobile espère aussi que l'Etat et les collectivités rejoindront cet élan de solidarité et feront le lien entre réfugiés et hôtes Airbnb. "Je sais que la mairie de Lille est mobilisée, j'espère que Marseille fera de même. Si la mairie se sent prête à mettre en place un dispositif avec Airbnb, ce serait génial."

Une initiative louable mais loin d'être suffisante pour les associations

Michel Tourneux, secrétaire de l'association Solidarité Provence Afghanistan salue l'initiative mais reste prudent : "C'est une excellente chose. Je pense que les intentions sont bonnes, mais il faudrait que la réalité suive. Il faudrait qu'en terme de logements, qu'en terme de suivi sanitaire, des dispositions soient prises. Est-ce que l'intendance suivra ? C'est ça le véritable problème"

L'accueil doit aussi passer, selon Michel Tourneux, par un accompagnement administratif. Il dénonce des démarches trop longues et difficiles : "Ceux qui se retrouvent sans aide sont complètement démunis. Il faudrait ajouter des assistants social, du personnel pour répondre à ces demandes et les raccourcir."