Accusation d'agressions sexuelles dans le judo dans le Nord et le Pas-de-Calais

Un entraîneur nordiste et un ancien dirigeant de la fédération de judo du Nord-Pas-de-Calais sont accusés d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs.

Le patinage artistique et l'équitation ne sont pas les seuls sports à être au cœur de dénonciations de violences sexuelles, le judo en fait également partie. Selon les informations de France Info, le ministère des Sports a reçu 33 dénonciations. pour de faits qui se sont déroulés dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Le 1er novembre, une jeune femme révélait dans Le Parisien avoir été victime de viol il y a dix ans de la part de son entraîneur. Depuis, l'homme a été mis en examen pourquatre viols présumés sur mineurs, remontant tous à la même période.

L'ancien président de la ligue mis en cause

Cette affaire n'est pas la seule à émerger au sein du judo. Toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, un ancien cadre national est lui aussi accusé de violences sexuelles. Il s'agit d'un ancien président du comité Nord, ancien président de la ligue Nord-Pas-de-Calais et ancien membre du comité directeur de la fédération. Il a quatre dojos à son nom dans la région. D'après les informations de France Bleu Nord, il exerçait à Fâches-Thumesnil, Bois Grenier, Fleurbaix et Laventie.

Un gourou

Selon l'une de ses accusatrices, Nathalie (le prénom a été modifié), il était vu comme un "gourou". La jeune femme a été l’élève de cet homme d'une soixantaine d'années. Elle parle d'humiliations, de colères soudaines, de SMS rageurs et assure avoir subi plusieurs années de violences psychologiques. Et la jeune femme d'ajouter : "j'ai eu des témoignages de filles qui se sont fait agresser sexuellement et plus que ça." A la question de savoir si elle était la seule à être au courant, elle répond "non".

L'entraîneur mis en cause - et déjà débarqué de la ligue Nord-pas-de-Calais en 2015 tout en continuant d'enseigner - a été suspendu de toute activité fédérale, mais seule la justice peut lui interdire d’enseigner. De son côté, la Fédération française de judo affirme ne jamais avoir été mise au courant des faits qui sont aujourd'hui reprochés à cet homme.

Signalement de faits remontant à 1995

Le vice-président de la Fédération française de judo, Jean-René Girardot, a déposé un signalement devant le procureur de la République avec constitution de partie civile après sept nouvelles accusations : "on a eu deux jeunes femmes qui ont déjà déposé plainte sur notre plateforme de signalement pour des actes qui ont eu lieu à partir de 1995", explique-t-il.