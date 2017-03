Accusation de viol à Bordeaux : garde à vue prolongée pour trois joueurs du FC Grenoble

Le parquet de Bordeaux a jeudi matin annoncé avoir prolongé la garde à vue de trois joueurs du FCG, dans le cadre de l'enquête en flagrance ouverte après la plainte pour viol déposée à Bordaux, le 11 mars par une jeune femme originaire de Bayonne, âgée de 21 ans.

Trois joueurs du FCG sont toujours entendu à l'hôtel de police de Grenoble ce jeudi matin. La procureure de la République de Bordeaux, Marie-Madeleine Alliot a annoncé dans un communiqué la prolongation de leur garde à vue : "au vu des premières déclarations recueillies et des éléments d'enquête réunis, la prolongation de garde à vue de trois d'entre eux a été décidée par le parquet, ce qui peut conduire leur maintien à disposition des enquêteurs jusqu'à vendredi matin".

Denis Coulson, Rory Grice et Loïck Jammes sont entendus depuis mercredi matin par des enquêteurs Bordelais, venus en Isère après la plainte déposée par une jeune Bayonnaise de 21ans. Elle accuse plusieurs joueurs Grenoblois de viol. Les faits se seraient déroulés dans la soirée qui a suivi la défaite du FCG à Bordeaux le 11 mars.

Trois joueurs ont quitté mercredi soir l'hôtel de police de Grenoble

Si six joueurs Grenoblois ont été placés en garde à vue mercredi matin, Chris Farrell, Dylan Hayes et Peter Kimlin ont quitté l'hôtel de police dans la soirée et sont rentrés chez eux.

I’m finally home after a long day helping the police with their investigation. — Peter Kimlin (@peterkimlin) March 22, 2017

I want to clarify that I wasn’t arrested. I was purely at the police station to help establish a timeline. — Peter Kimlin (@peterkimlin) March 22, 2017

1/2 As a result of reckless media today, I want to clarify that I was asked to attend police station Grenoble to assist as a 'WITNESS' — Chris Farrell (@Farrell_C93) March 23, 2017

2/2, with the investigation into a complaint. I confirm, contrary to many assumptions the associated allegations where not directed at me! — Chris Farrell (@Farrell_C93) March 23, 2017

À lire aussi