Accusation de viol contre Gérald Darmanin : la justice ordonne la reprise des investigations

La justice vient d'ordonner la reprise des investigations autour d'une plainte pour viol dont fait l'objet Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, et qui date de 2009.

La cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des investigations concernant la plainte pour viol visant le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a appris franceinfo auprès de l'avocate de la victime présumée ce mercredi, confirmant une information de l'AFP.

Cette accusation de viol date de 2009. La Cour de cassation avait ordonné en novembre 2019 à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris de réexaminer la validité du non-lieu dont avait bénéficié en 2018 M. Darmanin, accusé par une femme, Sophie Patterson-Spatz, de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance.

En 2009, Sophie Patterson-Spatz avait demandé de l'aide à celui qui était alors chargé de mission au service des affaires juridiques au sein de l'UMP, pour essayer de faire annuler une condamnation en 2004. Selon elle, il lui aurait promis de l'aider en échange de faveurs sexuelles. Elle a ensuite déposé plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance.

L'actuel maire de Tourcoing avait bénéficié d'un non-lieu en 2018 dans cette affaire, mais en 2019 la Cour de cassation avait finalement ordonné à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris de réexaminer la validité de ce non-lieu.

Lors de la décision de la Cour de cassation, les avocats de Gérald Darmanin, Maîtres Pierre-Olivier Sur et Matthias Chichportich, avaient estimé qu'il s'agissait "d'une décision de pure forme concernant la procédure" et que "sur le fond du dossier, il convient de rappeler que trois décisions de justice successives ont rejeté sans la moindre réserve les accusations portées contre Gérald Darmanin : deux classements sans suite du procureur de la République de Paris et une ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction".

"Nous espérons avoir désormais une vraie information judiciaire, qui examinera sérieusement les éléments du dossier", ont réagi auprès de l'AFP Mes Elodie Tuaillon-Hibon et Marjolaine Vignola, qui dénoncent l'absence de confrontation entre leur cliente et le ministre lors de l'enquête préliminaire.

Une seconde femme, une habitante de Tourcoing, ville dont le ministre a été réélu maire, avait porté plainte pour "abus de faiblesse", affirmant que l'élu lui avait demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement. Cette procédure a également été classée sans suite par le parquet de Paris au printemps 2018.