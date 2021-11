Accusation de viol contre PPDA : Florence Porcel a déposé plainte avec constitution de partie civile

Florence Porcel, écrivaine et chroniqueuse, accuse Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violée.

L'écrivaine marnaise Florence Porcel, qui accuse de viol l'ancien présentateur du journal de TF1 Patrick Poivre d'Arvor, a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour des faits remontant à 2009, a appris franceinfo auprès du parquet de Nanterre ce jeudi. Ce type de plainte entraîne quasi-automatiquement l'ouverture d'une information judiciaire.

La jeune femme avait annoncé qu'elle se constituerait partie civile en juin 2021, après le classement sans suite de sa plainte et de sept autres contre PPDA pour viols, agressions sexuelles, tentatives d'agression sexuelle et harcèlement sexuel. La procureure justifiait à l'époque ce classement sans suite au motif que la majorité des faits dénoncés étaient prescrits ou pour "insuffisance de preuve".

Les accusations de Florence Porcel remontent au début de l'année 2021. Dans un livre à clé, l'autrice racontait l'histoire d'une jeune comédienne manipulée, abusée puis détruite psychologiquement par un acteur plus âgé. Assez rapidement, le nom de Patrick Poivre d'Arvor a été révélé et Florence Porcel a nommément accusé l'ancien présentateur du 20h de l'avoir violée entre 2004 et 2009.

Au cours de l'enquête, 23 femmes ont témoigné et neuf ont choisi de porter plainte pour viol, agressions sexuelles ou harcèlement sexuel.