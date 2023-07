Accusations contre la dame de compagnie d'Alain Delon : Hiromi Rollin conteste les soupçons de harcèlement

Anthony Delon, son père Alain et en arrière-plan, avec un masque noir et des lunettes de soleil, Hiromi Rollin, lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo.

Elle réplique, et accuse les enfants d'Alain Delon de se préoccuper surtout de l'héritage de leur père. Hiromi Rollin, présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon, a écrit au procureur de Montargis (Loiret) pour contester les accusations portées par les enfants de l'acteur et présenter sa version des faits, dans une note que l'AFP a pu consulter. Elle se présente comme la compagne de l'acteur.

Une "relation intime", "une vie de couple" dans la maison de l'acteur

Dans ce document de 39 pages, Hiromi Rollin réfute le terme de "dame de compagnie" sous lequel elle est désignée par Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon. Elle assure qu'elle a rencontré Alain Delon en 1989 lors du tournage d'un film où elle était "assistante réalisatrice" et qu'ils "ont rapidement noué une relation intime".

"A compter de 2006, Mme Rollin s'est installée dans le domicile de Douchy. Ils ont alors vécu ensemble et ont partagé une vie de couple jusqu'à ce qu'elle soit expulsée de ce domicile le 5 juillet 2023", explique le courrier signé par son avocat Yassine Bouzrou. Mme Rollin "n'était nullement la dame de compagnie de M. Delon. Elle était (...) sa compagne depuis le début des années 2000" et "n'a pas été rémunérée pour tenir compagnie à M. Delon", poursuit la note.

Hiromi Rollin relève par ailleurs que l'acteur "ne semble pas avoir déposé de plainte" à son encontre et que les plaintes initiées l'ont été, selon la presse, par ses enfants. "Pourtant, souligne le document, il n'apparaît pas que M. Delon soit placé à ce jour sous une quelconque mesure de protection judiciaire, pouvant justifier que ses enfants déposent plainte pour dénoncer des infractions dont il serait lui-même victime".

Le courrier souligne également que Mme Rollin "a toujours entretenu des relations complexes avec les enfants de M. Delon", qui n'ont "jamais accepté l'existence de (leur) relation amoureuse".

"Les enfants Delon veulent s'assurer que l'héritage de leur père leur reviendra intégralement"

L'avocat s'interroge sur les motivations des enfants de l'acteur. "Il est effectivement à craindre que les enfants Delon veuillent s'assurer que l'héritage de leur père leur reviendra intégralement et qu'aucune libéralité n'interviendra au profit de celle qui partage son quotidien, Mme Rollin", écrit-il.

Après son départ forcé de la propriété de Douchy (Loiret) selon son avocat, Hiromi Rollin affirme n'avoir pu récupérer, à la gendarmerie, qu'une partie de ses effets personnels. N'y figuraient pas notamment, selon elle, des objets de valeur, de l'argent ainsi que des échanges épistolaires avec l'acteur.

Accusée d'isoler Alain Delon de ses proches

Alain Delon avait présenté Hiromi Rollin comme sa "compagne japonaise" lors d'un entretien en 2021 sur TV5 Monde. Selon l'avocat des enfants Delon, Me Christophe Ayela, Mme Rollin "n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces" depuis l'accident vasculaire cérébral de l'acteur en 2019. Dans le documentaire de TV5 Monde, le monstre sacré du cinéma avait pourtant loué la présence de Mme Rollin "tout au long de (sa) convalescence".

"Elle ne voulait pas m'ouvrir, elle me disait qu'il n'était pas là alors que je savais qu'il était là"

Jean-Pierre Lécluse, ancien projectionniste à Montargis, s'est souvenu, pour l'AFP, d'une soirée à Château-Renard (Loiret). Depuis 22 ans, le retraité se rendait plusieurs fois par mois dans la propriété d'Alain Delon pour y projeter des films, à la demande de l'acteur. Jusqu'à ce que les interventions cessent il y a trois ou quatre mois, selon lui. "Quand j'étais devant chez lui, elle ne voulait pas m'ouvrir. Elle me disait qu'il n'était pas là, alors que je savais qu'il était là", a-t-il expliqué à l'AFP. "J'ai été invité (...) pour la projection du film d'Alain-Fabien. J'ai vu M. Delon et je lui en ai fait part. Il a regardé la dame d'un drôle d'air. Je lui a ai donné mon nouveau numéro de téléphone, elle a pris le papier à M. Delon. Il lui a repris pour lui montrer que c'est lui qui décidait", a-t-il raconté.

Une enquête préliminaire ouverte

La justice a ouvert la semaine dernière une enquête préliminaire à l'encontre d'Hiromi Rollin, notamment pour des faits de harcèlement moral, après deux plaintes émanant des trois enfants de la star. En réaction, elle a elle-même déposé une plainte vendredi, contestant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.