Un prêtre de l'Eure accusé d'agressions sexuelles : le procureur donne le détail des témoignages

C'est un jeune homme eurois de 21 ans, qui en début d'année, décide de son confier à un homme d'Eglise. Il accuse un curé qui officie depuis 2018 à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton (Eure) de tentatives d'agressions sexuelles. Le 20 février dernier, l'évêque d'Evreux décide de signaler les faits au parquet.

Le jeune homme, né en 2001, raconte alors un épisode survenu alors qu'il avait 13 ans, dans la maison de vacances familiale où le prêtre était invité. Ce dernier connaissait bien la famille de la victime. Il explique que le prêtre lui aurait fait des "chatouilles" sous son t-shirt avant de "poser sa tête sur son ventre". Un épisode qui l'aurait mis mal à l'aise, mais sans lendemain.

Plusieurs tentatives d'attouchements ?

En tout cas jusqu'à l'été 2019, quand ce jeune homme se trouve alors dans un camp de vacances en Vendée, à Saint-Jean-de-Monts, avec ce curé. Ils dorment dans la même chambre. "Il raconte que le père était en train de se masturber et qu'il a essayé de lui toucher le sexe", explique le procureur. Et cela à deux reprises. La première fois, le jeune homme aurait fait semblant de dormir, la deuxième fois, il s'est redressé. Le prêtre s'arrête alors.

Après les révélations du jeune homme, son grand-frère, né en 1991, finit par révéler des faits similaires, cette fois dès 2006. Le prêtre, lors d'un camp d'été similaire, se serait masturbé près de lui, et aurait tenté de lui toucher le sexe.

Le prêtre nie les faits

Placé en garde à vue le 3 avril dernier, le prêtre, né en 1968, nie les faits. Une perquisition a été menée au presbytère de Verneuil d'Avre-et-d'Iton, ordinateurs et téléphones ont été saisis, leur contenu est en train d'être analysé. Le prêtre indique simplement se masturber "régulièrement" et explique "consulter des sites pornographiques homosexuels". L'enquête ouverte par le parquet ne concerne que les faits reprochés par la plus jeune des victimes, car les autres faits seraient prescrits.

Le prêtre est placé sous contrôle judiciaire, a interdiction d'entrer en contact avec la famille et les deux plaignants. Il ne doit pas entrer en contact avec des mineurs. Il va également quitter le diocèse d'Evreux et être accueilli dans un autre département, "dans une structure adaptée" de l'Eglise. Le parquet d'Evreux et les enquêteurs recherchent également d**'autres éventuelles victimes**.

Si le procureur, l'évêque d'Evreux, mais aussi l'association de victimes Be Brave saluent une enquête rapide et une dénonciation des faits par l'Eglise conforme aux plans fixés suite au rapport Sauvé, le cofondateur de BeBrave, Arnaud Gallais s'inquiète de cette "structure adaptée" : "J'ai une interrogation sur ce que c'est vraiment. pour ce type de profils. Il ne serait pas en contact avec des mineurs, mais enfin on ne va pas enfermer quelqu'un dans un lieu comme cela. Les enfants font partie de la société. Donc quelle est vraiment sa situation, c'est une vraie question", interroge le membre de la Ciivise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.